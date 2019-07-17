جمعية عمومية جدلية للاتحاد الإفريقي قبل ختام كأس الأمم

القاهرة – قبل يوم من نهاية كأس الأمم الإفريقية في مصر، يعقد الاتحاد القاري لكرة القدم (“كاف”) جمعية عمومية ستبحث سلسلة من المسائل الشائكة والجدلية قبل أيام من بدء مهمة الأمينة العامة للاتحاد الدولي (فيفا) فاطمة سامورا، وفي ظل مقاطعة تونسية.

وعشية المباراة النهائية التي تجمع الجمعة بين منتخبي الجزائر والسنغال، يبدأ الكاف صباح الخميس في أحد فنادق القاهرة، اجتماع جمعيته العمومية الذي يتوقع أن يحضره رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو، وعلى جدول أعماله بنود عدة أبرزها تأكيد مقررات اللجنة التنفيذية المنعقدة في 19 حزيران (يونيو) الماضي (ومنها مسألة سامورا)، وتقرير اللجنة المالية ولجنة التدقيق، إضافة الى بحث مسألة إعادة مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، والتي ستقام على أرض محايدة بعد نهاية البطولة الحالية.

لكن الخطوة الأهم ستكون الحضور المرتقب للسنغالية سامورا التي تبدأ في الأول من آب/أغسطس مهامها كـ “مفوضة عامة لإفريقيا” لستة أشهر قابلة للتمديد، تتولى خلالها “الإشراف على الإدارة العملية للكاف بما يشمل الحوكمة والإجراءات الإدارية، ضمان فعالية واحترافية كل منافسات الكاف، دعم النمو وتطوير كرة القدم في كل البلاد ومناطق الكاف”.

وأتت الخطوة بعد سلسلة أحداث مثيرة للجدل في كرة القدم الإفريقية، منها مسألة الدور النهائي لدوري الأبطال، والتحقيق الفرنسي مع رئيس الكاف أحمد أحمد بشأن شبهات فساد، قبل إخلاء سبيله من دون توجيه تهم.

ورغم أن تفويض سامورا أُعلِن ببيان مشترك بين الفيفا والكاف قبيل انطلاق كأس الأمم، وتحدث عن “إجماع” اللجنة التنفيذية للكاف على هذه الخطوة، لكن الإجراء غير المعهود بتوكيل الفيفا أحد مسؤوليه لمهام في اتحاد قاري، أثار اعتراضات على مستوى القارة السمراء، وأيضا من رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، ومسؤولين سابقين.

ونقل موقع “انسايد وورلد فوتبول” عن العضو الليبيري في اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري حسن موسى بيليتي قوله “لا يمكن أن نقبل أن يفرض علينا أي شخص من خارج الكاف لحل مشاكل حوكمتنا”.

وأضاف “لقد تم انتخابنا لإدارة وحل مشاكل كرة القدم الإفريقية. من المهم أن نكون على قدر المسؤولية حيال القارة سيكون معيبا أن نقول إننا، كمجموعة من 22 شخصا، غير قادرين على إدارة الكرة الإفريقية”.

وجهة النظر الرسمية للكاف كانت الترحيب بقدوم السنغالية التي تربطها معرفة سابقة بأحمد، اذ عملت كمنسقة للأمم المتحدة في مدغشقر بين العامين 2010 و2016، في وقت كان هو يتولى رئاسة الاتحاد المحلي في بلاده، قبل انتخابه رئيسا للاتحاد القاري في 2017.

وفي حديث الى “انسايد وورلد فوتبول” الأسبوع الماضي، قال أحمد “دعوا الفيفا يأتي، وفاطمة تبدأ عملها في الأول من آب (أغسطس)، وسنرى”.

وتابع “أنا من طلب من الفيفا التدقيق بحسابات الكاف لنرى ما اذا كانت ثمة أمور خاطئة تحصل”، متابعا “أريد شخصا مستقلا للتدقيق في حساباتنا. لماذا يخشى الناس قدوم الفيفا الى الكاف وفحص سجلاتنا؟”.

من جهته، أكد الأمين العام للكاف المغربي معاذ حجي في مؤتمر صحفي على هامش البطولة، أن الكاف ينظر بإيجابية لمهمة سامورا، واصفا إياها بـ “الفرصة الكبيرة”، مضيفا “هذا لن يمضي سوى في اتجاه تسريع اصلاحات من قبل الرئيس أحمد أحمد ولجنته التنفيذية مع مبادئ مثل الحوكمة الجيدة، الشفافية، والمساواة”.

لم يجد هذا الترحيب صداه خارج القارة السمراء. الرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر الذي لا يفوت مناسبة للتصويب على إنفانتينو، وجد في الخطوة فرصة لانتقاد من انتخب لخلافته بعد توقيفه عن مزاولة أي نشاط كروي في إطار فضائح الفساد التي هزت الهيئة الدولية.

وقال بلاتر لهيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” الثلاثاء إن تفويض سامورا “يمكن أن يعتبر شكلا جديدا من أشكال الاستعمار تدخل الفيفا المباشر عبر إرسال السيدة سامورا لتكون مشرفة يتجاهل الوضع القانوني للاتحادات”.

وأوضح “الاتحادات القارية ليست ضمن أعضاء الفيفا. فقط الاتحادات الوطنية هي المنضوية في العضوية”.

بعيدا من تفويض سامورا، سيكون الكاف أمام مسألة أخرى مثيرة للجدل هي إياب الدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال، والتي قرر إعادتها على أرض محايدة على رغم تسليم الكأس للترجي حامل لقب موسم 2017-2018، اثر انسحاب لاعبي الوداد من المباراة ضده في أيار (مايو) في الدور النهائي لموسم 2018-2019.

واحتج لاعبو الوداد على عدم توافر تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (“في ايه آر”)، وغادروا أرض الملعب بينما كان المضيف متقدما بنتيجة 1-0 (1-1 ذهابا في الرباط). وبعد توقف لنحو ساعة ونصف ساعة، أعلِن الترجي فائزا باللقب للموسم الثاني تواليا وتسلم لاعبوه الكأس، ليعود الكاف بعد أيام ويقرر إعادة المباراة، في خطوة لقيت انتقادا تونسيا.

الإثنين، أعلن الاتحاد التونسي قراره “مقاطعة الجلسة العامة للاتحاد الإفريقي (…) وقد تم إعلام الكاف والاتحاد الدولي بذلك”.

وفي حين لم يوضح الاتحاد التونسي أسباب المقاطعة، وضع المتحدث باسمه حامد المغربي في تصريحات الثلاثاء لقناة “التاسعة” المحلية، الخطوة في إطار “الحفاظ على حقوق تونس”.

وأضاف “مررنا بعديد الاشكاليات مع الاتحاد الافريقي (…) وصل الأمر بالاتحاد الى ان يقرر اعادة مباراة الترجي في بلد محايد لأن تونس غير آمنة”.