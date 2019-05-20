جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية تشارك شركة دلتا للتأمين حفل إفطارها



عمان- شارك أطفال جمعية قرى الأطفالSOS الأردنية- اربد حفل الافطار الذي اقامته شركة دلتا للتأمين يوم الاربعاء الماضي في فندق لاندمارك-عمان والذي جمع أطفال القرى بموظفي الشركة ضمن اطار الالفة والمحبة والحرص على تعزيز معاني التعاون والتكافل وتوطيد صلة المحبة.

وأكدت نانسي أفرام- مديرة قسم تطوير التبرعات والاتصال في قرى الأطفال على أهمية هذه المبادرات نظرا للأثر النفسي والايجابي الذي تحدثه عند الأطفال خاصة وأن هذه المبادرة تتزامن مع شهر رمضان الكريم.

وخلال الحفل قدمت الشركة الهدايا للاطفال بالاضافة إلى دعم مادي للجمعية وذلك تعبيرا عن تقدير شركة دلتا للتأمين لجهود الجمعية المتواصلة التي تبذلها في توفير فرص حياة افضل للأطفال، وبدوره أكد نائب المدير العام لشركة دلتا للتأمين-رجائي نورسي على ان هذا النشاط يأتي ضمن خطط و برامج مستقبلية مستدامة وضعتها الشركة تعزيزا لدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية والانسانية.