شاركت جمعية كلنا الخير الأردنية وبالشراكة مع شركة عرموش للاستمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن في افتتاح “مخيم العريش” الكشفي المخصص لأصحاب متلازمة داون، والذي تم افتتاحه تحت رعاية سمو الأمير عاصم بن نايف بن عبدالله، وبمساعدة من جمعية الحدب الخيرية.

وقد قدّمت جمعية كلنا الخير إلى جانب مشاركتها بفعاليات الافتتاح العديد من الهدايا للأطفال من أصحاب متلازمة داون، كما قدّمت ماكدونالدز الأردن عدداً من الهدايا للمشاركين بالمخيّم وشارك فريق العمل والمتطوعون بالفعاليات المتنوعة التي أقيمت إيذاناً بافتتاح المخيم وبدء أنشطته.

يشار إلى أن جمعية كلنا الخير الأردنية والتي تعتبر الذراع الخيري لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – تتبنى نهجاً خاصاً في الحملات والبرامج الخيرية التي تطلقها، وتعتمد فيها على دراسات دقيقة للفئات المستفيدة، والتوقيت المناسب لإقامتها، وذلك لتحقيق الفائدة المباشرة وتعظيم أثرها الإيجابي بالمجتمع الأردني.