جمعية كلنا الخير الأردنية (RMHC Jordan) ترسم البسمة على وجوه الأطفال في مركز بدوة للتربية الخاصة

نظمت جمعية كلنا الخير الأردنية (RMHC Jordan) زيارة خاصة إلى مركز بدوة للتربية الخاصة الذي يستضيف 60 طفلاً من الذين يعانون من التوحد ومتلازمة داون، حيث أقام فريق العمل والمتطوعين بالجمعية العديد من الفعاليات والأنشطة مثل: الرسم على الوجوه وتشكيل البالونات، والرقص مع الأطفال، والمسابقات الترفيهية، بمشاركة شخصية ماكدونالدز الشهيرة (بيردي)، والتي تواجدت طوال الوقت وأسهمت في نشر الفرحة والسعادة بين الأطفال.

كما تضمنت الأنشطة قيام المتطوعين التابعين للجمعية وبالتعاون مع موظفي المركز بتنظيف الحديقة الأمامية للمركز، وزراعة عدة أنواع من الزهور وشتلات النعنع والريحان وإكليل الجبل، وقد شارك الأطفال بزراعة هذه الأشتال التي اصطحبها فريق العمل معهم، تبعها تقديم وجبات الطعام من ماكدونالدز للأطفال المشاركين.

يذكر أن جمعية “كلنا الخير الأردنية” (Ronald McDonald House Charities- Jordan) هي الذراع الخيري لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – وهي جمعية اردنية غير ربحية وغير حكومية مسجّلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية. وتأسست سنة 2015 هدفها هو تلبية إحتياجات الأسر الأردنية الأقل حظاً ودعماً للفئات المهمشة مع التركيز على تقديم مشاريع تخدم مصلحة الأطفال. كما أنها تأسست لتكون جزءاً من الجمعية العالمية (RMHC) التي تعتبر منظمة عالمية غير ربحية، تُعنى بخلق وتطبيق والعثور على برامج تنموية اجتماعية تحسن بشكل مباشر من صحة ورفاه الأطفال وأسرهم وخلق بيئة يحظى خلالها جميع الأطفال بفرص الحصول على الرعاية الاجتماعية الصحية والأسرية، حيث يتم ضمنها تقديم التسهيلات اللازمة للأسر من أجل المشاركة الفاعلة في رعاية أطفالها. وتخدم جمعية كلنا الخير الأردنية المجتمع الأردني وأفراد في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، و تحرص على أن يتمكن الأطفال من الوصول إلى الخدمات الطبية، و تمكين ذويهم من العناية بهم بشكل فعال. .