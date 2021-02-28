جمعية ميرا تدرّب 15 مهندسة على الابتكار وإنتاج الغذاء

عمان- الغد- أجرت جمعية ميرا لتطوير أساليب الري والزراعة (MIRRA) برنامج بناء قدرات لخمسة عشر مهندسة تبحث عن عمل في مجالات الهندسة الزراعية والبيئية. بدأ البرنامج في تشرين الأول 2020 وانتهى في كانون الأول 2020 (30 يومًا ، 130 ساعة) ، وأدى إلى توظيف 40٪ من المتدربات. تتراوح أعمار المهندسات المستفيدات من البرنامج بين 22 و 32 سنة. كان لدى المتدربات خلفيات مختلفة في مجالات الهندسة الزراعية وهندسة المياه والهندسة البيئية من مؤسسات أكاديمية مختلفة ، بما في ذلك الجامعة الهاشمية والجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية والجامعة الألمانية الأردنية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المهندسات في الابتكار وإنتاج الغذاء فيما يتعلق بالعلاقة بين المياه والطاقة والغذاء داخل الأردن. غطى البرنامج ، الذي صممته جمعية MIRRA ، أربع وحدات تدريبية: تقنيات الزراعة بدون تربة ، والزراعة العضوية ، وتقنيات المياه غير التقليدية ، وتقنيات الري بالتنقيط.

تم إجراء هذا التدريب من خلال جلسات نظرية وتدريب عملي وزيارات ميدانية إلى مزارع مختلفة في الأردن. زارت المتدربات نظامين للزراعة بدون تربة في جرش وعمان ، بالإضافة إلى شركة ميس للري وشركة العالمية (يونيفرسال) لصناعة أنابيب الري بالتنقيط من أجل التواصل مع موردي الري المحليين وفهم ممارساتهم. بالإضافة إلى ذلك ، قامت المتدربات بزيارة محطة الفحيص المركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي وعدد من محطات المعالجة اللامركزية لمياه الصرف الصحي للتعرف على عمليات المعالجة ومراحل المعالجة وتقنيات المعالجة. علاوة على ذلك ، تم إجراء زيارة إلى أحد مشاريع MIRRA الرائدة في المفرق. في هذا المشروع التجريبي ، شاهدت المتدربات مجموعة من التقنيات بما في ذلك أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها ، وتجميع المياه ، وأنظمة الري بالتنقيط منخفضة الطاقة ، وأنظمة الطاقة الشمسية.

كنتيجة للبرنامج ، اكتسبت المتدربات معرفة شاملة بتقنيات الزراعة بدون تربة ومزاياها وقابليتها للتطبيق ، وإعداد محلول المغذيات ، وكذلك تحسين قدرتهم على إجراء تحليل المياه باستخدام عدة أجهزة (مقياس الأس الهيدروجيني ، مقياس التوصيل الكهربائي ، مقياس العكورة ، وجهاز فحص العناصر). أصبحت المتدربات قادرات على إجراء تحليلات قوام التربة وإعداد مستخلص التربة من أجل قياس ملوحة التربة ودرجة الحموضة ومحتوى المعادن ولديهم معرفة متعمقة بمختلف التقنيات ذات الصلة بمعالجة المياه وتحلية المياه وتجميع المياه. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع المتدربات بفهم شامل للزراعة العضوية ولوائحها الحاكمة ، وعلى دراية بتقنيات الري بالتنقيط ، والترشيح ، والتسميد ، واكتسبوا المعرفة في مختلف جوانب إنتاج البيوت المحمية الزراعية مثل الهيكل والحجم والتصميم والتحكم في المناخ والمحاصيل ، وإدارة الري.

تم طلب البرنامج وتمويله من قبل جامعة الحسين التقنية ، التي وقعت اتفاقية خدمة تدريبية مع جمعية MIRRA لتصميم وتنفيذ البرنامج. برنامج بناء القدرات هذا هو جوهر التعاون بين جامعة الحسين التقنية و مشروع صحارى. وقدمت الحكومة النرويجية ومؤسسة كوستا كروسير التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها دعماً مالياً إضافياً للبرنامج. يتكون برنامج بناء القدرات من ثلاثة مكونات: المهارات الشخصية ومهارات اللغة الإنجليزية والمهارات الفنية.

كخطوة تالية لهذا التدريب ، ستقوم جمعية MIRRA بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية وشركاء آخرين ، بتحديد أرباب العمل المحتملين للمهندسات الواتي تم تدريبهن.