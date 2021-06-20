جمعية MIRRA تنفذ مشروعا لتحسين أداء البيوت المحمية وتقليل تكاليف الإنتاج بنسبة 15%

عمان- الغد- تقوم MIRRA بتنفيذ مشروع “آزمود- تحسين أداء البيوت المحمية في مناطق البحر المتوسط عن طريق استخدام مواد بلاستيكية مبتكرة، إضافات طبيعية و تقنيات ري مبتكرة” بالشراكة مع مؤسسات و شركات من مناطق مختلفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط: AIMPLAs، IDAI Nature من اسبانيا، SMARTWALL من فرنسا، شركة مصانع مواد التعبئة والتغليف (PIC) ، الشركة المصرية الروسية للزراعة المتطورة (ECOFARM) من مصر، وTABIT من تركيا.

يهدف المشروع إلى تقليل المياه، الطاقة، الغذاء ومبيدات الحشرات، من خلال تجربة مواد بلاستيكية مبتكرة، إضافات طبيعية وتقنيات الري الحديثة التي ستعمل على تحسين أداء البيوت المحمية في مناطق البحر الأبيض المتوسط.

سوف يتعامل المشروع مع التحدي المتمثل في تقليل التكلفة وزيادة كفاءة أنظمة التدفئة من خلال تطوير نظام تسخين الجول المحلي لتسخين جذور النباتات على أساس المواد البلاستيكية الموصلة للكهرباء المدمجة في الأنظمة القياسية بدون تربة. كما سيعمل على تكييف وتحسين نظام الري بالتنقيط منخفض الطاقة والذي سيعمل في ظل ظروف البيوت المحمية الخالية من التربة لزيادة استخدام مياه الصرف وتقليل احتياجات المياه والطاقة. ستتم دراسة نظام الري أيضًا لتحديد ما إذا كان يمكن زيادة كفاءته باستخدام المياه المعالجة مغناطيسيًا، والتي ثبت أنها تؤدي إلى إنتاجية أفضل لمحاصيل الدفيئة من حيث الجودة والكمية.

كما أن استخدام المياه المعالجة مغناطيسيًا سيجعل من الممكن التحكم في عدد مسببات الأمراض / طفيليات النبات من خلال الجمع بين الحقول المغناطيسية واستخدام مبيدات الآفات التي يتم إطلاقها والتحكم في المعايير الزراعية المحسنة. تشمل الحلول الأخرى ضمن نطاق المشروع تطوير نظام إطلاق تحكم جديد مع بوليمرات قابلة للتحلل الحيوي مصممة خصيصًا والتي يمكن استخدامها في حالة الذوبان لتغليف مبيدات الآفات الطبيعية المصنوعة على أساس تركيبات نباتية مبتكرة ومناسبة للعديد من المحاصيل.

علاوة على ذلك، فإن الأفلام الزراعية الشفافة التي سيتم تطويرها في هذا المشروع أكثر مقاومة بثلاث مرات من الأفلام الحالية. كما أنها قابلة للتسميد ويمكن خلطها مع النفايات النباتية. ستتحلل أي قطع صغيرة متبقية في التربة في وقت قصير (التحلل البيولوجي للتربة). جزء آخر من المشروع هو نظام الزراعة الذكية القائم على تقنية القرية الذكية من فودافون والذي سيتم تكييفه لظروف وخصوصية البيوت المحمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط منخفضة التقنية.