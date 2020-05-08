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إربد.. جمع أكثر من 300 عينة من مخالطي مصابين

منذ 4 ساعات
أرشيفية لجمع عينات كورونا في إربد

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أحمد التميمي
إربد – قال رئيس قسم الرصد الوبائي ورقابة الأمراض في مديرية صحة اربد الدكتور علي الزيتاوي ان الفرق الاستقصائية سحبت اليوم اكثر من 300 عينة لمخالطي سائق المفرق ومخالطي السبع أشخاص المصابين بفيروس كورونا في اربد.
واشار الزيتاوي الى ان فرق الاستقصاء الوبائي ستواصل عملها بعد الإفطار مباشرة لسحب المزيد من العينات من الاشخاص.
واكد ان جميع الفحوصات التي ظهرت نتائجها اليوم والتي كانت سحبت من مخالطي سائق المفرق كانت سلبية.
واكد ان عدد الحالات التي سجلت باربد هي ٧ حالات من بلدة حوارة و٢ من منطقة الحي الجنوبي، اضافة الى ٤ حالات من بلدة البويضة.

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