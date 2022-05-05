جمع أكثر من 6 مليارات يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر للمانحين

جُمع أكثر من ستة مليارات يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر دولي للمانحين في وارسو، حسب ما أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، الخميس، فيما أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا.

وقال مورافيسكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته السويدية ماغدالينا اندرسون «خلال هذا المؤتمر، تمكنا من جمع أكثر من ستة مليارات يورو، وسيتم استخدام هذا المال دعما لأوكرانيا ولجميع من يدعمون أوكرانيا».

وأضاف: «حين تجلب روسيا الموت، على بلدان العالم الحر أن تقدم مساعدتها، واعتقد أن هذا المؤتمر هنا في وارسو أظهر قسطا كبيرا من التضامن بيننا».

وخلال المؤتمر الذي نظمته بولندا والسويد بمشاركة الاتحاد الأوروبي، دعا الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تقنية الفيديو الى «منح أوكرانيا فورا صفة مرشح» للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن «انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاوروبي ينبغي أن يكون الحقيقة المطلقة، ليس وعدا او احتمالا فقط».

كذلك دعا «الشركاء» إلى أن يتولوا رعاية «مناطق ومدن وصناعات في أوكرانيا» دعما لإعادة إعمارها.

وقبل ذلك، أطلق زيلينسكي، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.

وقال في رسالة فيديو بالإنكليزية نشرها على حسابه في تويتر «بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنا عن منصة «يونايتد24». وأضاف «كل تبرع مهم للنصر».

بعد تسعة أسابيع على الغزو الروسي، تعرضت مدن أوكرانية لدمار كبير.

وبين زيلينسكي «جميع المبالغ ستُحوّل إلى بنك أوكرانيا الوطني وتُرصد للوزارات المعنية» مشيرا إلى أن حكومته ستحدث المعلومات «كل 24 ساعة» حول كيفية استخدام الأموال.

ودعا المواطنين العاديين في أنحاء العالم لمساعدة كييف على دحر موسكو.

وقال «معا فقط لدينا القدرة على وقف الحرب وإعادة بناء ما هدمته روسيا».

وأكد أن أوكرانيا «ستتذكر دائما» هذه الإسهامات.

وخلال المؤتمر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين تقديم مساعدة للنازحين داخل أوكرانيا بقيمة مئتي مليون يورو.

وقالت «اليوم، اجتمعنا لغرض واضح: دعم شعب أوكرانيا الشجاع والذي يقاتل المعتدي ويدافع عن حريته».

وأضافت: «اليوم، لبى الاتحاد الاوروبي النداء مجددا دعما لأوكرانيا. باسم المفوضية الاوروبية، أتعهد بدفع مئتي مليون يورو لأوكرانيا».

كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن «جهود التضامن ستتركز على ثلاثة مجالات رئيسية: المساعدة الإنسانية والحاجة الى السيولة على المدى القصير وإعادة إعمار» أوكرانيا.

وقال إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مصادرة وبيع الأصول الروسية التي احتجزها واستخدام العائدات لإعادة بناء أوكرانيا، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه جمد 30 مليار يورو (32 مليار دولار) من الأصول المرتبطة بأفراد روس وبيلاروسيين مدرجين في القائمة السوداء.

وزاد ميشال، في حديث لوكالة أنباء انترفاكس الأوكرانية: «شخصيا، أنا مقتنع تماما أن هذا مهم للغاية ليس فقط لتجميد الأصول، ولكن أيضا لإتاحة الفرصة لمصادرتها، وإتاحتها لإعادة بناء البلد».