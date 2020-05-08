السلايدر الرئيسيالمفرقمحافظات

جمع ألف عينة كورونا في مناطق بلدية الباسلية بالمفرق

منذ 3 ساعات
فحص كورونا

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حسين الزيود

المفرق – أكد مدير الصحة في محافظة المفرق، الدكتور هاني أبو عليم، أن العينات التي تم جمعها من قبل فرق التقصي الوبائي حول فيروس كورونا في مناطق بلدية الباسلية، ستصل إلى 1000 عينة هذا اليوم.

وأشار أبو عليم، إلى أن عمل لجان التقصي الوبائي مستمر، فيما سيستمر العمل هذه الليلة، منوها أن عمل اللجان يتواكب مع برنامج عمل موازي بحيث يمتد ليشمل اي منطقة خارج مناطق بلدية الباسلية ترد فيها أي شبهة مخالطة لسائق الخناصري، وبما يمكن من إحكام السيطرة على أعمال التقصي الوبائي ضمن كافة مساحة العمل في محافظة المفرق.

وكانت وزارة الصحة خصصت أكثر من 14 فريق تقصي وبائي في مناطق بلدية الباسلية، فيما تم عزل مناطق بلدية الباسلية مساء أمس.

مقالات ذات صلة

من المستحيل أن تحصل الإصابة مجددا بفيروس كورونا في جسم الإنسان بعد التماثل للشفاء بشكل كامل.

سحب 64 عينة لمخالطي مصاب كورونا في الكريمة

منذ 39 دقيقة
كورونا والاقتصاد

“فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للأردن وسط سلسلة من التخفيضات العالمية

منذ 3 ساعات

العضايلة: سيتم حجر السائقين الأردنيين عبر “العمري” في مدارس عسكريّة

منذ 3 ساعات
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

جابر: 24 إصابة جديدة بكورونا

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock