جمع ألف عينة كورونا في مناطق بلدية الباسلية بالمفرق

حسين الزيود

المفرق – أكد مدير الصحة في محافظة المفرق، الدكتور هاني أبو عليم، أن العينات التي تم جمعها من قبل فرق التقصي الوبائي حول فيروس كورونا في مناطق بلدية الباسلية، ستصل إلى 1000 عينة هذا اليوم.

وأشار أبو عليم، إلى أن عمل لجان التقصي الوبائي مستمر، فيما سيستمر العمل هذه الليلة، منوها أن عمل اللجان يتواكب مع برنامج عمل موازي بحيث يمتد ليشمل اي منطقة خارج مناطق بلدية الباسلية ترد فيها أي شبهة مخالطة لسائق الخناصري، وبما يمكن من إحكام السيطرة على أعمال التقصي الوبائي ضمن كافة مساحة العمل في محافظة المفرق.

وكانت وزارة الصحة خصصت أكثر من 14 فريق تقصي وبائي في مناطق بلدية الباسلية، فيما تم عزل مناطق بلدية الباسلية مساء أمس.