جمع 300 عينة لمخالطين بإربد.. ودعوة لعدم الفزع من ظهور إصابات جديدة

قال مسؤول ملف كورونا في الشمال، الدكتور وائل هياجنة، إن الفرق الميدانية “جمعت 300 عينة لأشخاص خالطوا مصابين بفيروس كورونا المستجد في محافظة إربد”.

وأضاف هياجنة لـ”المملكة” أن “97% من الحالات الموجودة في إربد مستقرة، ونتائج العينات يمكن أن تظهر خلال 24 إلى 36 ساعة، وقد يتم الاستعانة بمختبرات تابعة لوزارة الصحة في عمّان لتسريع إظهار النتائج”.

ودعا هياجنة الأردنيين إلى “عدم الفزع؛ بسبب ظهور العينات إيجابية (مصابة بالفيروس)”، موضحا أنه “بأخذ عينات كثيرة سيكون هناك عينات إيجابية مؤكدة”.

وأوضح أنه “سيتم الأحد، أخذ عينات جديدة تتراوح من 300 إلى 400 عينة في مناطق الشمال.