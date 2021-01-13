جملة قرارات وتوصيات لاتحاد الإعلام الرياضي

عمان – الغد – اتخذ مجلس إدارة الإتحاد الأردني للإعلام الرياضي التي عقدت أواخر الأسبوع الماضي برئاسة الزميل أمجد المجالي رئيس الإتحاد وحضور الزملاء شبلي الشطرات، عوني فريج، خالد خطاطبة، لؤي العورتاني، محمد حسيبا ومحمد قدري حسن العديد من القرارات والتوصيات التي ينتظر ان تسهم في تعزيز دور الإتحاد وتفعيل انشطته في المرحلة القادمة.

وبحسب الزميل محمد قدري حسن أمين السر الناطق الإعلامي، فقد خصص المجلس جانباً من الجلسة لمناقشة الدور الذي يمكن ان يقوم به إتحاد الإعلام الرياضي في احتفالية مئوية الدولة الأردنية حيث تم الاتفاق على استثمار المناسبة لإقامة (مهرجان الإعلام الرياضي في مئوية الدولة الأردنية) واستذكار الدور التاريخي لأسرة الإعلام الرياضي الأردني في إبراز إنجازات الحركة الرياضية والشبابية والأولمبية والكشفية على امتداد سلسلة عقود من مئوية الدولة الأردنية، على ان يتضمن المهرجان إبراز دور رواد الإعلام الرياضي والمؤسسات الإعلامية في المجالات كافة، كما صادق المجلس على تقرير نشاطات الإتحاد لعام 2020 ورفعه الى اللجنة الأولمبية، حيث ثمن المجلس جهود كافة المؤسسات الإعلامية في التفاعل مع أنشطة الإتحاد التي عانت وما تزال من تداعيات جائحة كورونا.

ورحب المجلس بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع أسرة الإعلام الرياضي وكرة القدم في دولة الكويت الشقيقة، واستمع الى تقرير قدمه الزميل شبلي الشطرات (نائب رئيس الاتحاد) عن مضمون اتصالاته مع الزميل سطام السهلي رئيس الإتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية والذي أبدى من جانبه رغبة في استثمار مناسبة مباراة المنتخبين الشقيقين الأردني والكويتي ضمن التصفيات المزدوجة لكأسي العالم وآسيا أواخر شهر أذار من العام 2021، مشيدين بالدور الكبير لرئيس الإتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية وجهوده لخدمة الإعلام الرياضي بين البلدين الشقيقين، وتفويض الزميل الشطرات بمتابعة الإتصالات مع الزميل السهلي بما يضمن استثمار المناسبة لتوقيع إتفاقية تعاون مشترك بين أسرتي الإعلام الرياضي في كل من الأردن والكويت.

كما ثمن المجلس موافقة اتحاد كرة القدم على اصطحاب موفد إعلامي يمثل اتحاد الإعلام الرياضي في رحلة منتخب النشامى الى الكويت لمواجهة منتخبها يوم 31/3/2021 واستكمال متابعة باقي الأمر مع أمين عام اتحاد كرة القدم السيدة سمر نصار، وتثمين مبادرة اللجنة البارالمبية الأردنية بالتأكيد على اصطحاب موفد إعلامي لمرافقة وفد المنتخب الوطني لألعاب القوى للإعاقتين الحركية والبصرية في بطولة فزاع الدولية بمدينتي دبي والشارقة خلال الفترة من 6 الى 18 شباط القادم وهي التي كانت مقررة العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا، وبحسب نظام ودور الإيفاد تقرر تسمية الزميل بلال الغلاييني من صحيفة الغد لهذه المهمة.

وأكد مجلس إدارة الإتحاد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع الإتحاد الأردني للتايكواندو في المجالات كافة، وتفويض أمانة سر الإتحاد لاستكمال إجراءات تشكيل لجنة إعلامية موسعة لمواكبة وتغطية التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات رياضة التايكواندو في أولمبياد طوكيو 2021 ، حيث ستقام التصفيات في عمان أواخر شهر آذار من العام الحالي 2021.