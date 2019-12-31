جمهور الرمثا يبهر لاعبيه.. أنس يكشف عن عرض احترافي خارج إيران

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عرض احترافي لبني ياسين خارج فولاذ الإيراني

كشف اللاعب أنس بني ياسين، المحترف حاليا في فريق فولاذ الإيراني، عن تلقيه عرضا احترافيا خارج إيران، مع قرب الحديث عن فسخ عقده مع الفريق الإيراني. وبدا أنس يوم أمس بالتشاور مع مقربين، بشأن العرض الاحترافي الجديد، وإمكانية الرحيل عن فولاذ الإيراني بأقل الاضرار المادية، لا سيما وأنه مرتبط بعقد مع فريقه الحالي حتى نهاية الموسم.

وكان بني ياسين واجه مشكلة كبيرة قبل عدة أيام، عندما تم احتجازه في المطار الإيراني، وهو في طريقه إلى عمان في اجازة قصيرة، بسبب اصطحابه لمبلغ مالي كبير يفوق المبلغ الذي تسمح السلطات الإيرانية باخراجه اثناء السفر.

أنس الذي اجرى اتصالات مع اتحاد كرة القدم لوضعه بصورة ما جرى، كان سعيدا جدا بتدخل سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، الذي أنصف اللاعب بتغريدة على صفحته، قبل أن يوجه بضرورة اتخاذ خطوات عملية، خاصة من قبل السفارة الأردنية في طهران، لحل الإشكالية.

وكان أنس ينوي العودة إلى عمان في اجازة قصيرة، بعد أن منح النادي الايراني لاعبيه اجازة لمدة 10 ايام، بسبب توقف الدوري لمدة 40 يوما، ليصطدم اللاعب بهذه المشكلة. وشهدت الساعات الماضية، مفاوضات بين اللاعب والنادي، بشأن فسخ العقد بالتراضي، ما يكلف أنس التنازل عن مبالغ مالية من عقده، بانتظار الحسم النهائي.

السيلية يرد على انذار الرمثا بشأن “شرارة”

تسلم نادي الرمثا يوم أمس الثلاثاء، ردا من نادي السيلية القطري على الانذار الذي سبق وأن وجهه نادي الرمثا للفريق القطري، للمطالبة بمبلغ 200 ألف دولار، وهي مستحقات النادي من صفقة انتقال لاعبه محمد ابو زريق “شرارة”.

الرد القطري تمثل في الاقرار بمستحقات الرمثا، والتمني على النادي إمهال السيلية فترة زمنية تمتد لحوالي أسبوع، لتسديد المبلغ.

وطلب النادي القطري من الرمثا ارقام حسابات النادي، لتحويل المبلغ في الفترة الممنوحة.

ديارا يوقع للوحدات

وقع اللاعب عبدالله نصيب المعروف بـ”ديارا” يوم أمس، رسميا على كشوفات فريق الوحدات، ليمثله خلال منافسات الموسمين المقبلين.

وجاء توقيع ديارا بعد رحيله عن نادي الرمثا، حيث نسب مدرب الوحدات عبدالله ابو زمع بالتعاقد معه في ظل ما يمتلكه من مقومات فنية. ووقع ديارا بحضور أمين سر النادي عوض الأسمر ومدير النشاط زياد شلباية.

الحسين يوقع لاعبين لمدة 5 سنوات

أعلن نادي الحسين إربد، التعاقد مع اللاعبين اصيل صياحين “حارس مرمى”، وصهيب الزعبي لمدة 5 سنوات.

وجاءت هذه الخطوة في إطار تحضيرات الحسين اربد للموسم الكروي الجديد. ويواصل النادي إبرام العقود، لتعزيز صفوف الفريق الذي ينتظر وصول محترفه مايكل توريه، كما ينتظر الوقوف على مفاوضاته مع المدافع التونسي الشاب البالغ من العمر 23 عاما.

محاور لقاء اللجنة النيابية مع رؤساء الأندية

شهد مقر مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا للجنة الشباب والرياضة النيابية، مع رؤساء اندية المحترفين لكرة القدم، بحضور نائب رئيس اتحاد الكرة مصطفى الطباع، وأمين عام الاتحاد سيزار صوبر.

وشهد اللقاء مناقشة العديد من التفاصيل والأمور والعوائق التي تواجه كرة القدم الأردنية، خاصة مع الانتقادات التي وجهت كثيرا لاتحاد اللعبة في العام المنصرم، الذي شهد تراجعا ملحوظا للكرة الأردنية.

وكان من أبرز محاور الاجتماع، مدى قدرة الاندية على تطبيق الاحتراف، وادارة نفسها بنفسها، ومدى تطبيق اللوائح الداخلية في الاندية، وهل توجد هذه اللوائح فعلا في الاندية، وهل يتم تطويرها بشكل مستمر؟.

كما طرح من المحاور ايضا، مناقشة أسباب تراجع مستوى اللاعب الأردني، وتراجع الطلب عليه في دول الجوار، وتوجه اللاعب الأردني للعب في دوريات ضعيفة، في حال احترف خارجيا.

كما طلبت اللجنة الاستماع إلى خطط الاتحاد المستقبلية لتطوير منظومة كرة القدم، قبل ان يتم الانتقال الى الاندية وتوقيت انتقالها من أندية ريعية الى اندية استثمارية.

وشهدت الجلسة مداخلات لرؤساء الأندية، ابرزها مداخلة رئيس نادي الرمثا رائد النادر، الذي لخص الموضع، بالاشارة الى أن عدم الاستقرار المالي من أهم مشاكل الأندية، وضرورة إيجاد مصادر دخل ثابتة للاندية، وإيجاد مشاريع استثمارية وديمومتها، إلى جانب خصخصة الأندية لحل المشاكل.

النادر تطرق ايضا إلى ضرورة الإعفاء الضريبي المقدم من الحكومة للشركات لكي تواصل دعمها، قبل ان يختتم حديثه بالاشارة إلى ضرورة تحسين البنية التحتية التي تحتاج إلى مزيد من العمل، وضرورة التعاون مع المنظمات المانحة لكي تعمل على إيجاد مشاريع وتقديم الدعم. كما اعتبرت الاندية أنه آن الأوان أن تفكر الحكومة بالاقتصاد الرياضي، لما للرياضة من أهمية.

وشهد الاجتماع تشكيل لجنة من الاندية، لتعرض المشاكل على اللجنة المالية النيابية، املا في وضع حلول تساعد الاندية.

جمهور الرمثا يكشف تعطشه ويبهر لاعبيه

كشف جمهور فريق الرمثا لكرة القدم، عن تعطشه لمؤازرة ومساندة فريقه في المباريات المقبلة، عندما تواجد بأعداد كبيرة في مدرجات ملعب الأمير هاشم في مباراة الفريق الودية أول من أمس أمام الصريح.

وكشف لاعبون في الرمثا، عن إنبهارهم بحماس الجمهور، وتفاجئهم بحضور أعداد كبيرة في المدرجات في مباراة ودية.

ولفت لاعبون إلى أنهم لم يعتادوا على حضور مثل هذا الجمهور في مباريات ودية، أو في أولى المباريات الودية، مؤكدين أن هذا الجمهور المتعطش، يحملهم مزيدا من المسؤوليات، لتقديم أفضل ما لديهم، بحثا عن منصات التتويج.

أبويل يعرض تمديد عقد التعمري وزيادة راتبه

عرض نادي ابويل القبرصي، على اللاعب الأردني المحترف في الفريق موسى التعمري، تمديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم المقبل، كما عرض زيادة راتب اللاعب.

ولفت رئيس نادي ابويل في تصريحات صحفية، إلى أنه سيكون سعيدا ببيع التعمري مقابل ملايين من الدولارات، مشيرا إلى أن عقد اللاعب يمتد لعام ونصف، مؤكدا تقديم عرض للاعب لتمديد عقده وتحسين راتبه، وان الاتصالات بدأت مع وكيل اعماله.

وكشف رئيس نادي ابويل أنه قام بشراء التعمري ومثله اللاعب عمر هاني، من اجل بيعهما كما حدث مع عدد لا بأس به من اللاعبين.

اللاعب عبدالله نصيب يحمل قميص الوحدات أمس – (من المصدر)

رئيس نادي الرمثا رائد النادر خلال اجتماع أمس – (من المصدر)

كواليس النجوم

• نقلة نوعية جديدة سيشهدها إعلام نادي الرمثا في الفترة القليلة المقبلة، بعد أن نجحت الإدارة في تشكيل لجنة إعلامية تضم حوالي 9 أشخاص “ذكورا وأناثا”، من المختصين في مجال الإعلام، بهدف تقديم وجبات إعلامية منتظمة عن النادي وانشطته.. اللجنة الإعلامية التي يرأسها أمين سر النادي والناطق الإعلامي محمد أبو عاقولة، ستقدم أخبار نادي الرمثا من خلال تقارير مكتوبة وتقارير مرئية في تطور ملموس يليق بعراقة وسمعة وجماهيرية نادي الرمثا.

• فريق الرمثا يلتقي يوم غد الخميس مع فريق السلط في مباراة ودية تقام على ملعب السلط، كما يلتقي الوحدات مع العقبة في مباراة ودية أيضا.

• المدير الفني لفريق الرمثا لكرة القدم عيسى الترك، وضع برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي الجديد في صفوف الفريق فادي الناطور وعمر مناصرة، باشراف مدرب اللياقة البرازيلي فرناندو، بهدف رفع درجة جاهزيتهما قبل الانخراط في المباريات.