جمهور الفيصلي يطالب بالتصحيح

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

طالب جمهور النادي الفيصلي، إدارة النادي بتصويب الاوضاع وتصحيحها باسلوب مدروس.

وأصدرت رابطة ” ألتراس الفيصلي” بيانا طالبت فيه الإدارة ببدء عملية التصحيح الفورية في النادي، والعمل باحترافية دون اللجوء إلى نظام الفزعات.

وقالت الرابطة: الأمر غير المقبول في هذه اللعبة هو التخاذل ووضع العقبات أمام مسيرة الفريق وتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الفيصلي، وإسكات الجماهير بحصد البطولات ليس غريبا على فريق وصل بعدد القابه إلى العالمية”.

وتابعت الرابطة في بيانها: “لن نقف مكتوفي الأيدي، نتابع لاعبين أشباحا في الملعب”. وطالبت الرابطة الوقوف على قضية الانتساب إلى الهيئة العامة وتصحيح الشروط المستحيلة للانتساب بشكل واضح.

وكان عدد من اعضاء “التراس الفيصلي”، تواجدوا في تدريب الفريق الذي جرى أول من أمس على ملعب جاوا، حيث رفعوا يافطة تطالب بتصويب الأوضاع.