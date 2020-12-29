جمهور سحاب يدعم اللاعبين ماديا ومعنويا

عمان – الغد- ينتظر أن يتواجد عدد من جماهير نادي سحاب في الملعب اليوم، لتحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم، قبل المباراة المقبلة أمام سحاب، والتي تشكل منعطفا مهما للفريق الباحث عن الهروب من شبح الهبوط.

وتواصلت رابطة جماهير نادي سحاب مع الإدارة أول من أمس، لابلاغها برغبة الجماهير في التواجد في تدريب اليوم، لتحفيز اللاعبين، مع العمل على تأمين مكافآت مالية لهم، في اطار البحث عن تجهيزهم معنويا للمباراة المقبلة.

ويلعب جمهور سحاب دورا ايجابيا في شحذ همم لاعبيه، من خلال الدعم المعنوي الدائم. – (أخبار النجوم)