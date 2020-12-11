جمهور سحاب يعود للملعب – فيديو

عمان – الغد – مارس جمهور سحاب المعروف بعشقة لفريقه ولكرة القدم، دوره في الملعب، عندما حرص على حضور تدريب الفريق الذي جرى أول من أمس، استعدادا للقاء فريق الأهلي في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات دوري المحترفين.

وحرصت أعداد من جماهير سحاب على الحضور للملعب، متسلحين بالأهازيج الشعبية التي هدفت إلى رفع معنويات اللاعبين، وحثهم على تحقيق الفوز، معتبرين أن فريقهم يقدم مستويات جيدة، رغم أن الحظ لم يحالفهم في الكثير من المباريات.وتجمعت جماهير سحاب في الملعب، بحضور اللاعبين الذين استمعوا لأهازيج مشجعيهم، وسط وعود بتقديم أفضل ما لديهم بحثا عن الثبات بدوري المحترفين.

يشار إلى أن جمهور سحاب الذواق لكرة القدم الجميلة، يعد عاملا مؤثرا في تحفيز اللاعبين؛ حيث لعب دورا كبيرا في صعود الفريق للمحترفين، بفضل تشجيعه الدائم، قبل أن يؤثر غيابه عن المدرجات بسبب جائحة “كورونا”، سلبا على نتائج الفريق. -(أخبار النجوم)