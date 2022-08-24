“جميس ويب” يلتقط صورا للمشتري بأدق جودة ممكنة (صور+فيديو)

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الاثنين، صورًا للمشتري الذي يعدّ أكبر كوكب في النظام الشمسي، التقطتها عدسة تلسكوب جيمس ويب الفضائي في يوليو/تموز الماضي.

والتقط تلسكوب جيمس ويب -وهو أحدث وأكبر تلسكوب فضائي في العالم- بكاميرا الأشعة تحت الحمراء التي يحملها، مناظر غير مسبوقة لأضواء كوكب المشتري الشمالية والجنوبية، والعواصف الهائلة والرياح والشفق القطبي الملتهب.

وقال عالم فلك الكواكب إيمكي دي باتر، الأستاذ الفخري بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، “لم نتوقع أن يكون الأمر جيدًا بهذا الشكل”.

وقاد دي باتر ملاحظات كوكب المشتري مع تييري فوشيه -الأستاذ في مرصد باريس- ضِمن أنشطة التعاون الدولي بقيادة ناسا مع شركائها (وكالة الفضاء الأوربية ووكالة الفضاء الكندية).

وأضاف “رائع حقًّا أن نتمكن من رؤية تفاصيل عن كوكب المشتري مع حلقاته وأقماره الصغيرة وحتى المجرات في صورة واحدة”.

وتأتي الصورتان من كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة، التي تحتوي على 3 مرشحات متخصصة للأشعة تحت الحمراء تعرض تفاصيل الكوكب.

ونظرًا إلى أن ضوء الأشعة تحت الحمراء غير مرئي للعين البشرية، فقد جُعل الضوء على الطيف المرئي. وتظهر الأطوال الموجية للضوء، الأطول أكثر احمرارًا وتظهر الأطوال الموجية الأقصر باللون الأزرق.

وأوضح بيان ناسا أن الصورة تتكون من مجموعة من صور تلسكوب جيمس ويب، ويمتد الشفق القطبي إلى ارتفاعات عالية فوق القطبين الشمالي والجنوبي لكوكب المشتري.

ويُظهر اللون الأصفر والأخضر، ضبابًا يحوم حول القطبين الشمالي والجنوبي، في حين يعرض اللون الأزرق الضوء المنعكس من سحابة رئيسية أعمق.

وتظهر في الصور البقعة الحمراء العظيمة، وهي عاصفة شهيرة كبيرة لدرجة أنها قادرة على “ابتلاع” الأرض.

وقالت هايدي هاميل -العالمة المتخصصة في رصد التلسكوب- إن “السطوع يشير إلى ارتفاع عالٍ، وإن البقعة الحمراء العظيمة فيها ضباب على ارتفاعات عالية، كما هو الحال في المنطقة الاستوائية”.

وأوضحت أنه من المحتمل أن تكون “البقع” و”الخطوط البيضاء الساطعة” عبارة عن قمم سحابة على ارتفاعات عالية جدًّا لعواصف الحمل الحراري المكثف.

وأضافت أنه على النقيض من ذلك، فإن الأشرطة المظلمة شمال المنطقة الاستوائية لها غطاء سحابي ضئيل.

ورصد تلسكوب جيمس ويب كوكب المشتري بحلقاته الباهتة -التي هي أضعف مليون مرة من الكوكب- وقمرين صغيرين يسميان أمالثيا وأدراستيا، ومن المحتمل أن تكون البقع الضبابية في الخلفية السفلية هي المجرات التي تقوم “بتفجير ضوئي”.

وأطلقت ناسا التلسكوب جيمس ويب في ديسمبر/كانون الأول 2021 بكلفة بلغت 10 مليارات دولار، من ميناء الفضاء الأوربي (كورو) في جيانا الفرنسية.

ويسعى جيمس ويب وراء الضوء المنبعث من النجوم والمجرات الأولى منذ ما يقرب من 14 مليار سنة، وسيبحث بدقة عن علامات الحياة المحتملة، علما بأنه يتمركز على بعد 1.6 مليون كيلومتر من الأرض، ويعتبر خليفة لتلسكوب هابل الفضائي القديم.