جميعة “انتاج” تَلتقِي بمسؤولين عراقيين في القطاعين العام والخاص

عمان- الغد- اختتمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” زيارتها إلى العراق، إذ وصفت الزيارة بـ “الناجحة جدا”، نظرا للقاءات التي تمت مع عدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص في العراق، وذلك لتمهيد الطريق للوصول إلى شراكات مُستقبليّة بين الشركات الأردنيّة والعراقيّة.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج الدكتور بشار حوامدة، أن السوق العراقيّ بحاجة للكثير من الدعم والإسناد، نظرا لحاجة العراق لبناء الأنظمة في كافة القطاعات.

وشدد الدكتور حوامدة، على أن الشركات الأردنيّة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا لها فرصة كبيرة في المُساهمة في بناء هذه الأنظمة في الوزارات والمؤسسات العراقيّة، لما تملكه الشركات الأردنيّة من خبرات طويلة في هذا المجال.

وأعلن عن الاتفاق لأرسال فريق أردنيّ استشاريّ مُتخصص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث استخدام التكنولوجيا في خطط إعادة إعمار العراق، إذ تم الاتفاق خلال اللقاء مع رئيس صندوق إعادة إعمار العراق، مصطفى الهيتي.

وأشاد الدكتور حوامدة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها السفارة الأردنيّة في العراق، لإتاحة الفرصة أمام الشركات الأردنيّة لعرض خبراتها والمُساهمة في إعادة إعمار العراق، مُعلناً أن السفير الأردنيّ في العراق منتصر العقلة اقترح وجود ممثل لجمعية “انتاج” في السفارة الأردنيّة بالعراق كحلقة وصل مع الشركات المحليّة والشركات العراقيّة.

ودعا الحكومة الأردنيّة لزيادة بحث فرص العمل مع الشركات العراقيّة من خلال زيارة العراق وعدم الاكتفاء بالتواصل عن بُعّد، وذلك لزيادة الفرص في عقد شراكات رسميّة مع الجانب العراقيّ.

وبالنسبة للمشاركة الأردنيّة في معرض “SSPEX العراق”، أوضح الدكتور حوامدة، أن المعرض “جيد” والمشاركة الأردنيّة تُعتبر الأعلى من حيث التمثيل الأردنيّ فيه، مُقارنة بالشركات من جنسيات أخرى.

وبدوره، وصف أَمينُ سِرِّ جمعية “انتاج” فادي قطيشات، الزيارة بـ “الناجحة جداً” نتيجة اللقاءات التي تمت خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين العراقيين في القطاعين العام والخاص.

وأشار قطيشات إلى لقاء جمعية “انتاج” مع وزير الاتصالات العراقي الدكتور نعيم الربيعي، الذي أعلن عن دراسة تشكيل مجلس استشاريّ أردنيّ عراقيّ في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لزيادة فرص تبادل الخبرات بين الجانبين.

وأشاد قطيشات بدور السفارة الأردنيّة في العراق، معتبرا أنها تُساهم بشكل فعّال باستكشاف الفرص الاستثماريّة وعرضها أمام الشركات الأردنيّة الراغبة في الدخول بالسوق العراقيّ.

وبالنسبة لحرية التنقل بالعراق والأمن والأمان، أشار إلى أن الوضع أفضل بكثير، معتبر أن العراق بحاجة للكثير لإعادة إعمار البنيّة التحتيّة.

وقيّم الزيارة بالمجمل بـ أنها “ناجحة ويوجد ضوء في نهاية النفق”.

إلى ذلك، أكد بلال العفوري المدير التقنيّ في شركة واصلز لأنترنت الأشياء، أن المُشاركة في المعرض “فرصة ممتازة”، وذلك للاطلاع على الفرص المُتاحة واستعراض المشاريع في القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الشركات الأردنيّة لها فرصة “قوية” في المُشاركة في تنفيذ الخطط العراقيّة، لما تملكهُ من حلول تكنولوجيّا المعلومات التي يحتاجها السوق العراقيّ.

ويشار إلى أن جمعية “انتاج” ترأست الوفد الأردنيّ المُشارك في معرض “SSPEX العراق” برعاية ومشاركة وزارات الداخليّة والاتصالات والنقل والصناعة والمعادن العراقيّة.