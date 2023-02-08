جميع الطرق سالكة في الكرك وتساقط ثلوج بالمزار

تساقطت الثلوج صباح اليوم الأربعاء على بعض المناطق في محافظة الكرك، خصوصا مرتفعات لواء المزار الجنوبي وقضاء مؤاب، ما تسبب بإغلاقات مؤقتة في الطرق عملت آليات الأجهزة الرسمية في اللواء على فتحها.

وقال محافظ الكرك، الدكتور محمد الفايز، خلال تفقده عمليات فتح الطرق الرئيسة واطلاعه على مهام غرف عمليات عدد من الدوائر الحكومية والخدمية، إن الأجهزة الرسمية وجميع الدوائر الخدمية المعنية قامت بفتح الطرق التي أغلقتها الثلوج وأصبحت جميع الطرق في المحافظة سالكة، مؤكدا توفر آليات تعود للقطاعين العام والخاص إلى جانب آليات وكاسحات للثلوج لمواجهة أي إغلاقات محتملة، والتعامل مع الحالة الجوية أولا بأول.

وأشاد الفايز بالجهود الكبيرة التي بذلتها طواقم الأشغال العامة والبلديات والدفاع المدني والأمن العام والكهرباء والخدمات المشتركة لتأمين الخدمات للمواطنين، وإسعاف الحالات الطارئة وإنقاذ المواطنين الذين تقطعت بهم السبل؛ نظرا لكثافة تساقط الثلوج، خاصة في لواء المزار الجنوبي.

ودعا المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة وحواف الأودية إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الدوائر الرسمية ذات العلاقة، والإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسة في مركز المحافظة أو غرف عمليات مختلف الدوائر الحكومية، وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة مع اتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات.

بدوره، أكد مدير أشغال المحافظة، المهندس رائد الخطاطبة، أنه جرى تنظيم فرق ميدانية تساندها آليات ثقيلة تابعة للمديرية وزعت في مختلف مناطق المحافظة لفتح الطرق أولا بأول في حال تراكم الثلوج، مشيرا إلى أن جميع الفرق الميدانية على اتصال مع غرفة العمليات الرئيسة، لاستقبال أي شكوى بشأن الطرق.

من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك الكبرى، المهندس محمد المعايطة، استمرارية طواقم البلدية مواصلة جهودها بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمة المثلى للمواطنين والوصول إلى أعلى معايير السلامة العامة، خصوصا في ظل هذه الظروف الجوية.