جميع المقيمين في الأردن مشمولين بخدمات الإقلاع عن التدخين

عمان– قرر وزير الصحة الدكتور فراس هواري توسعة تقديم خدمات المشورة والإقلاع عن التدخين والعلاجات اللازمة، لتشمل المقيمين على ارض المملكة من غير الأردنيين، لتقدم خدماتها مجانا حفاظا على الصحة العامة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق،عن توسعها في تقديم خدمات المشورة والاقلاع عن التدخين والعلاجات اللازمة، في 15 مركزا صحيا موزعة في أقاليم الشمال والوسط والجنوب، لتقدم خدماتها بشكل مجاني للمواطنين، اضافة الى 5 مراكز صحية موجودة اصلا وتقدم هذه الخدمات.

وأشارت الى ان المراكز في اقليم الوسط هي: عمان الشامل وماركا، والسلط الاولي ووادي الحجر ومركز خادم الحرمين والرشيد وشمال مادبا ، وزي الشامل، وفي الشمال تقدم مراكز الصريح وجرش والمفرق الشامل وعجلون الشامل والرازي الشامل وحنينا وقميم، خدمات المشورة والاقلاع عن التدخين.

وشملت المراكز الصحية في اقليم الجنوب: المرج الاولي والطفيلة ومعان والبتراء وطلال.