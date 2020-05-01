جميع عينات مخالطي سائق الشاحنة في إربد سلبية

اربد – اعلن مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة اربد/عضو اللجنة التنفيذية لخلية ادارة ازمة ملف كورونا في اربد الدكتور قاسم المياس، ان جميع العينات التي تم جمعها امس الخميس من مخالطين لسائق الشاحنة في اربد وظهرت نتائجها مساء اليوم جاءت سلبية.

وقال المياس لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان لجنة الاوبئة ستوصي على ضوء هذه النتائج للجنة التنفيذية التي يرأسها محافظ اربد رضوان العتوم، برفع العزل عن سبع بنايات في الحي الشمالي تم عزلها منذ الرابع عشر من الشهر الماضي بعد ثبوت اصابة سائق شاحنة قدم من احدى دول الخليج العربي حينها بفيروس كورونا.

بدوره كشف المحافظ العتوم عن توجه لاتخاذ قرار برفع العزل عن البنايات السبع في المنطقة.

–(بترا)