جميع نتائج العينات العشوائية للكشف عن كورونا سلبية في مأدبا

مأدبا – أكد مدير عام صحة محافظة مأدبا الدكتور خليل الرواحنة اليوم السبت، أن جميع العينات العشوائية التي سحبتها فرق التقصي الوبائي للكشف عن فيروس كورونا في المحافظة جاءت نتائجها سلبية.

وقال الدكتور الرواحنة لــ(بترا) إن جميع العينات العشوائية التي تم سحبها من سائقي الشحن والكوادر الطبية خلال اليومين الماضيين جاءت نتائجها أيضا سلبية.

من جانبه، قال رئيس لجنة الأوبئة وملف كورونا في مديرية صحة مادبا الدكتور يونس التلاوي، إنه تم أخذ عينات من حوالي 500 مواطن من محافظة مادبا ولواء ذيبان وجميع الفحوصات سلبية ولا يوجد أي حالة في محافظة مادبا لغاية اليوم السبت، داعياً المواطنين إلى تطبيق التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن بعضهم البعض، ومنع الاختلاط وعدم الاستماع للشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.