جميع نتائج فحوصات كورونا العشوائية في المفرق “سلبية”

المفرق- تواصل الفرق الصحية في محافظة المفرق ولليوم الثالث على التوالي، إجراء الفحوصات العشوائية لفيروس كورونا في المحافظة، للتأكد من عدم وجود إصابات بهذا الفيروس.

وقال مدير الشؤون الصحية في المفرق الدكتور هاني عليمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إنه تم البدء بإجراء الفحوصات العشوائية لفيروس كورونا في لواء البادية الشمالية الشرقية، كما تم الانتهاء من إجراء الفحوصات العشوائية في لوائي قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية وجاءت نتائج الفحوصات كافة سلبية.

وأضاف انه سيصار لإجراء الفحوصات العشوائية في منطقة الصفاوي ولواء الرويشد يوم الأحد المقبل.-(بترا)