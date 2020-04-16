السلايدر الرئيسيالمفرقكورونا الرئيسيةمحافظات

جميع نتائج فحوصات كورونا العشوائية في المفرق “سلبية”

منذ 36 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

المفرق- تواصل الفرق الصحية في محافظة المفرق ولليوم الثالث على التوالي، إجراء الفحوصات العشوائية لفيروس كورونا في المحافظة، للتأكد من عدم وجود إصابات بهذا الفيروس.

وقال مدير الشؤون الصحية في المفرق الدكتور هاني عليمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إنه تم البدء بإجراء الفحوصات العشوائية لفيروس كورونا في لواء البادية الشمالية الشرقية، كما تم الانتهاء من إجراء الفحوصات العشوائية في لوائي قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية وجاءت نتائج الفحوصات كافة سلبية.

وأضاف انه سيصار لإجراء الفحوصات العشوائية في منطقة الصفاوي ولواء الرويشد يوم الأحد المقبل.-(بترا)

الوسوم

مقالات ذات صلة

نقابة الصحفيين” تستهجن تجاهل الحكومة لأزمة الصحف الورقية

منذ 5 دقائق

تحذيرات أممية من إضعاف حماية البيئة بذريعة جائحة كورونا

منذ 12 دقيقة

العقبة: إخلاء 16 شخصا من الحجر الصحي

منذ 35 دقيقة

الأسواق تنشط مع قرار حظر التجول الشامل وقرب حلول رمضان

منذ 49 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock