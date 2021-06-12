جندي عراقي يخترع سلاحا آليا يعمل بطريقة لاسلكية

بغداد – ابتكر جندي عراقي سلاحاً آلياً يعمل بطريقة لاسلكية في المعارك وحظي بترقية لرتبة أعلى.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم السبت، ان جنديا عراقيا يعمل في مؤسسة الجيش، اخترع سلاحاً آلياً فعالا، يعمل بطريقة لاسلكية وبجهود ذاتية.

واضاف البيان، ان هذا السلاح يساعد في استخدامه في المعارك بطريقة أكثر مرونة لكونه يعمل بطريقة لاسلكية.

وأشارت البيان الى ان الجندي المخترع نال تكريما من الوزارة وترقيته لرتبة أعلى.–(بترا)