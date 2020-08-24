“جنرال إلكتريك” توقع اتفاقيتين مع وزارة الكهرباء العراقية

بغداد- وقعت الحكومة العراقية اثنتين من الاتفاقيات الجديدة مع شركة “جنرال إلكتريك”، تأتي في إطار تركيزها المتواصل على تعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية في البلاد، وحرصها العميق على تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية المتنامية، لاسيما مع بلوغ ذروة الطلب عليها خلال أشهر الصيف.

وتتمتع “جنرال إلكتريك” بشراكة تاريخية وطويلة الأمد مع العراق، وتلتزم بتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية في البلاد، حيث وصلت قيمة الاتفاقيات الموقعة مع وزارة الكهرباء العراقية لنحو 1.2 مليار دولار، في ضوء مساعي الجانبين لإرساء دعائم مشاريع طموحة في قطاع الطاقة تساهم في تأمين موارد الطاقة الموثوقة في شتى أرجاء البلاد ومواكبة تطلعات الشعب العراقي.

وفي هذا الإطار، ستأخذ “جنرال إلكتريك للطاقة الغازية” على عاتقها تنفيذ عقود في البلاد تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار أمريكي بهدف تحسين وصيانة محطات الطاقة الرئيسية في العراق، والتي تعتبر ركيزة حيوية للحفاظ على توليد 6 آلاف ميجاواط من الطاقة الكهربائية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكة نقل الطاقة الكهربائية في العراق وربطها مع شبكة الطاقة في الأردن، بعد توقيع عقد لتنفيذ هذا