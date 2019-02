“جنرال تاير” تطرح مجموعة إطارات جديدة للصيف في الشرق الأوسط

دبي– تطرح “جنرال تاير” (General Tire)؛ العلامة التجارية التابعة لشركة ’كونتيننتال‘ (Continental) الألمانية الرائدة في مجال الإطارات والتقنيات والصناعات المغذية للسيارات، مجموعاتها الأحدث من الإطارات المخصصة لفصل الصيف والتي تحمل اسمي Altimax One (ألتيماكس وان) وAltimax One S (ألتيماكس وان إس). وقد طبقت “جنرال تاير” خبراتها المستمدة من قدرتها على السير في أي مكان وفق مفهوم “أي مكان ممكن” لتوفير إطارات تمنح السائقين ثقة كاملة وتجربة قيادة ممتعة وآمنة في مختلف الظروف المناخية المتغيرة. وستتوفر المجموعتان الجديدتان من الإطارات في أسواق الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ويتمتع إطارا Altimax One وAltimax One S بخصائص المتانة والتماسك القوي التي تشتهر بها إطارات “جنرال تاير”. ومن شأن كتلات الجوانب الصلبة وبنية الأضلاع المتتابعة في الوسط أن توفر سيطرة دقيقة وقدرات كبح استثنائية على الطرقات الجافة التي تسود في المنطقة بالإجمال. وبفضل كتلات الجوانب المتصلة والصلابة المعززة، فإن مجموعتي Altimax One وAltimax One S تشكلان الشريك الأمثل عندما يكون الكبح على الطريق أمراً ضرورياً. وكمجموعات لاحقة لإطارات Altimax Comfort (ألتيماكس كومفورت) وAltimax Sport (ألتيماكس سبورت)، فإن إطاري Altimax One وAltimax One S يوفران أداءً جافاً عالي الاعتمادية ومستويات تماسك أفضل فوق الأسطح الرطبة، إضافة إلى القدرة على قطع مسافات أطول.

وتعليقاً على هذا، قال ريكاردو مارتنز، مدير التسويق في “كونتيننتال الشرق الأوسط”: “توفر “جنرال تاير” منتجات إطارات بأعلى معايير الجودة منذ نحو 100 سنة. وهي تعد إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة “كونتيننتال” منذ العام 1987، وسوف تسهم مجموعتا إطارات “جنرال تاير” الأحدث للصيف؛ Altimax One وAltimax One S، بتعزيز تجربة قيادة العملاء في المنطقة عبر منحهم الثقة التي يحتاجونها للتعامل مع الدروب الجافة والمتنوعة التي يقودون عليها”.