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جنوب أفريقيا تعترض على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

منذ ساعة واحدة
شعار منظمة الاتحاد الافريقي
شعار منظمة الاتحاد الافريقي

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عمان- أعلنت جنوب أفريقيا اعتراضها على قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد.
وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان نشرته الأربعاء على صفحتها الرسمية، إنها تشعر “بالفزع” إزاء القرار الجائر وغير المبرر الذي اتخذه الاتحاد، مشيرة إلى عدم إمكانية تفسير القرار.
وأضافت الوزارة في بيانها، أن القرار صدر دون استشارة الأعضاء، وأن قرار منح إسرائيل صفة المراقب “أكثر صدمة” في عام تعرض فيه شعب فلسطين للمطاردة والقصف وبناء المستوطنات غير المشروعة على الأرض الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن حكومة جنوب إفريقيا ستطلب من رئيس المفوضية تقديم إحاطة لجميع الدول الأعضاء حول هذا القرار الذي “تأمل أن يناقشه المجلس التنفيذي وجمعية رؤساء الدول والحكومات”.

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