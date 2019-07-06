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جنوب أفريقيا تقصي مصر من أمم أفريقيا

منذ ساعتين

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القاهرة- فجر منتخب جنوب أفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل، وأخرج المنتخب المصري، صاحب الأرض والجمهور، من كأس الأمم الأفريقية مساء السبت.

وسجل المهاجم الجنوب أفريقي تيمبينكوسي لورش، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 85، مستغلا خطأ دفاعيا، ليسجل من هجمة مرتدة.

ولم يقدم المنتخب المصري المستوى المتأمل منه، وعانى كثيرا أمام منتخب “الأولاد”، الذي قدم مستوى قويا، ووقف ندا صعبا أمام أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري عمرو وردة كبديل، للمرة الاولى بعد “أزمة التحرش”، والتي طالب فيها عدد من الجماهير إبعاده عن المنتخب بسببها.

وسيلاقي المنتخب الجنوب أفريقي نظيره النيجيري في ربع نهائي البطولة، الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي. – سكاي نيوز

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