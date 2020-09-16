جنِّي الهندسة الوراثية خرَج من القمقم

فيفك وادوا – (فورين بوليسي) 11/9/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يجب أن نتعامل مع جائحة كورونا باعتبارها تمرينا كاملا على ما سيأتي، بما في ذلك الفيروسات التي يصممها البشر عن عمد.