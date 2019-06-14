“جن” يصل البرلمان.. اجتماع نيابي حكومي الأحد وتعهد بمحاسبة المعنيين

عمان- الغد- وصفت لجنة نيابية مسلسل “جن” الأردني الذي تعرضه شبكة “نتفليكس” الأميركية، بـ”اللاأخلاقي”، مشيرة إلى اجتماع سيعقد يوم الأحد القادم مع الحكومة بشأن ذلك.

واستنكرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية ممثلة برئيسها النائب محاسن الشرعة، المسلسل الذي احتوى على “مشاهد لا تليق بعادات المجتمع الأردني المحافظ وتقاليده ولا بالعادات والأعراف العربية والإسلامية مما يؤثر على النشئ والأجيال وعلى الأخلاق في الاردن”.

وطالبت اللجنة “محاسبة كل من قام بتسهيل مهمة وتصوير هذا المسلسل”، داعية “كافة الجهات الرقابية الحكومية ذات العلاقة التحرك السريع لمنع عرضه وإجراء تحقيق فوري مع الجهات المسؤولة التي قامت بالموافقة وإعطاء التصاريح لتصوير مثل تلك المشاهد”.

وكشف النائب محاسن الشرعة، أنّ “اللجنة ستقوم بدورها الرقابي وذلك من خلال عقد اجتماع مشترك بينها وبين لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الساعة 12 ظهر يوم الأحد القادم في مبنى مجلس النواب بحضور كافة الجهات المعنية بالسماح بإنتاج وتصويرالأفلام في الأردن ووزيري الثقافة والإعلام ولبحث آلية منح التصاريح والموافقات على نصوص الأفلام على ألا تمس أخلاقيات مجتمعنا الأردني العزيز”.

واحتوى المسلسل الذي نشرت مشاهد منه على مواقع التواصل الاجتماعي وصور في مدينة البترا الأثرية لقطات وصفت بـ”الإباحية” وتضمن عبارات اعتبرت “خادشة للحياء”.

وكان مدعي عام عمان وضع أمس، يده على ملف المسلسل وأوعز إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف بثه.