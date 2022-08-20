جهاد سركيس يحيي حفلا غنائيا في مادبا

أحمد الشوابكة

مادبا – أحيا الفنان جهاد سركيس ليلة غنائية مساء أول من أمس في مادبا، ضمت أغنيات فلكلورية وعاطفية ووطنية، ضمن الاحتفال بمناسبة مادبا عاصمة السياحة العربية لهذا العام.

وأضفى سركيس حالة من الفرح على الجمهور، حيث مزج ما بين الغناء الفلكلوري الأردني مع الطربي العاطفي والوطني.

وقدم توليفة غنائية وسط تفاعل الجمهور طيلة الحفل الذي استمر زهاء الساعتين، مستحضراً في الباقة الغنائية أجمل ما غناه طيلة مسيرته الفنية من أغنيات فلكلورية ووطنية.

وعبر سركيس عن سعادته بالمشاركة في احتفالات مادبا عاصمة للسياحة العربية، مقدراً جهود القائمين عليها في ترويج المنتج السياحي واقامة الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية.

واستهل بصوته أغنياته الخاصة ومنها “مجنون ليلى” وهي أغنية عاطفية عرفت خلال بداياته بعنوان “يا جدة”، ومن الفلكلور الأردني التراثي، قدم باقة متنوعة منها أغنية لمادبا “لشوح بِيدِي وارعِشهَا بالخمسة ع مادبا أُم الِحروف الخمســة”.

ونقل سركيس الجمهور إلى أجواء الأغنية الشبابية، وبوصلة أغنيته الشهيرة “سلمى”، وغنى لأول مرة أحدث أغانيه “لفرش بقلبا وأنام”، ثم قدم أغنيتي “شو هالزمن” و”جفرا”، كذلك غنى أغان من التراث السوري والعراقي والأردني، بحضور مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني.

وكان سركيس قد بدأ الفن في سن مبكرة عام 1984، وبعد صقل موهبته الفنيه لاقى نجاحا كبيرا، وقدم أغانيه على العديد من المسارح سواء كانت في الأردن أوخارج الأردن أو أميركا ودول أوروبية، وهو عضو نقابة الفنانين الأردنيين.

كما شارك في العديد من المهرجانات منها، جرش لعدة مرات، مهرجان المدينة في تونس، مهرجان الفحيص لعدة مرات، ومعظم المهرجانات الأردنية، ومهرجان الإسكندرية السينمائي، ومهرجان التسوق دبي، وقام بالغناء في كثير من الدول.

وتعاون سركيس مع العديد من الشعراء والملحنين، أبرزهم سليم سلامة، طوني سابا، جعفر الخفاف، وائل الشرقاوي، د. أيمن عبدالله، ينال المصري، نديم سراج، محمد القيسي، بهاء الداؤود وغيرهم.