“جهد” ومؤسسة “أورانج” تعلنان إنشاء ثلاثة مراكز رقمية جديدة للمرأة

عمان- أعلنت مؤسسة “أورانج” عن توقيعها اتفاقية لإنشاء ثلاثة مراكز جديدة في إطار برنامج مراكز المرأة الرقمية، الذي تنفذه بالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، وستضاف المواقع الجديدة تحت مظلة المشروع المشترك مع الاتحاد الأوروبي “مساحة الابتكار”، وهو برنامج مدته ﺛﻼثة أعوام، يتم تنفيذه بدعم ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل برنامج “الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل- ابتكار الأردن”. وجاء الإعلان عن الاتفاقية الجديدة احتفاءً بيوم المرأة العالمي عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة المديرة التنفيذية لجهد، فرح الداغستاني، والرئيس التنفيذي لـ”أورانج” الأردن، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أورانج” الأردن، تيري ماريني، وعدد من المديرين وفريق الاتحاد الأوروبي وممثلات وسائل الإعلام وناشطات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمول مؤسسة “أورانج” العالمية والاتحاد الأوروبي إنشاء المراكز الجديدة في كل من العقبة، ومنطقة الشيخ حسين ومؤتة، لتضاف إلى مراكز “أورانج” الرقمية الخمسة التابعة لـ”جهد” في معهد الملكة زين الشرف التنموي، ومركز الدعم الاجتماعي في عمان، ومراكز الأميرة بسمة للتنمية في كل من مادبا، والطيبة بمحافظة معان والخالدية بمحافظة المفرق.

وأعلنت “أورانج” الأردن، عن الفائزات بجائزة “المرأة المتميزة” المقدمة من مؤسسة “أورانج”، والتي تقام للعام الخامس على التوالي لتكريم المشاركات المبدعات في برنامج مركز المرأة الرقمي في الدول التي تعمل فيها المجموعة وتقديم الدعم اللازم لهن لتطوير مشاريعهن. وفازت بالجائزة كل من ابتسام الشعراء من مادبا عن مشروع الألوفيرا، وسميرة مطلق من المفرق عن مشروع زبدة الفستق، حيث حصلت كل منهما على منحة مالية بقيمة 5000 يورو، إلى جانب الخدمات الإرشادية التي ستقدم لهن من مؤسسة “أورانج” و”جهد”.

وهنأ ماريني المرأة بيومها العالمي، مؤكدا إيمان الشركة بالدور المهم الذي تلعبه المرأة في المجتمع، حيث جسدت الشركة ثقتها بقدرات النساء بمبادرات موجهة لهن. ومن جانبها، عبرت الداغستاني، عن اعتزاز الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بالجهود الرائدة للمرأة الأردنية في مختلف مناطق المملكة وقدرتها على المساهمة في إيجاد دخل مستدام لها ولأسرتها، رغم الظروف والتحديات الصعبة.

ويمثل برنامج مراكز المرأة الرقمية أحد أبرز جهود “أورانج” الأردن لتزويد النساء في مختلف أنحاء المملكة بالمهارات الرقمية والريادية والإدارية ومهارات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تمكينهن من تطوير مشاريعهن الخاصة وزيادة ربحيتها وتعزيز مساهمتهن في تنمية مجتمعاتهن المحلية اقتصادياً واجتماعياً. وتعد هذه المبادرة الممولة من الاتحاد الأوروبي، مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي حيث ستعمل على تعريف المزيد من الأردنيين على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم الرقمية، وخاصة بين النساء والشباب، إضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص المهمة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

كل الحقوق محفوظة. لا يجوز دون الحصول على إذن خطي من الناشر استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كلياً أو جزئياً بأي شكل وأي وسيلة تحت طائلة المسائلة القانونية. ويسمح استخدام المواد الإخبارية فقط شريطة ذكر الغد بوصفها المصدر.