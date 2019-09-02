“جهريان” يحقق لقبه الثالث في بطولة الشرق الأوسط للراليات ” ميرك 3″

عمان – الغد – تألق المتسابق الأردني موسى جهريان في كل الراليات ليحقق أعظم الإنجازات مع انتهاء منافسات رالي لبنان الدولي، محرزا لقبة الثالث على التوالي في بطولة الشرق الأوسط للراليات “ميرك 4″، (سيارات الدفع الأمامي) لفئة الملاحين ليحقق رقما قياسيا بعدد الانتصارات في البطولة، ليضيفه على سلم إنجازاته للأردن في بطولة الشرق الأوسط للراليات.

وسبق وأن فاز جهريان مرتين في العام 2017 إلى جانب الاردني عاصم عارف، في لقب بطولة الشرق الأوسط “ميرك4” والعام 2018 الى جانب اللبناني هنري قاعي.

وكان جهريان الذي يلعب دور الملاح للمتسابق هنري قاعي قد تصدر راليات قطر والأردن ولبنان في فئة “ميرك 4″ ليحسم لقب الملاحين قبل انتهاء بطولة الشرق الأوسط للراليات.

على الجانب الأخر حقق المتسابق اللبناني هنري قاعي لقبه الثاني على التوالي في فئة ” ميرك 4″ على متن سيارة شكودا فابيا آر ٢ في رالي لبنان على أرضه وأمام جماهيره.

مهمة شاقة ولكنها لم تكن مستحيلة

مهمة جهريان كانت شاقة ولكنها لم تكن مستحيلة، بمساندة فريق عمل قوي ومتجانس يشرف عليه الخبير اللبناني شربل عساكر صاحب فريق “آر أس تيم”، إلى جانب الدعم المقدم من الداعمين.

والعلاقة بين ملاح الراليات الأردني موسى جهريان مع اللبناني هنري قاعي مبنية على التناغم والثقة المتبادلة بينهما في الراليات.

وكان قد شارك جهريان العام الحالي 2019 في رالي قطر الدولي فاتحة جولات بطولة الشرق الأوسط ونال لقب فئة ” ميرك 3″ وتفوق في بعض المراحل على سيارات المجموعة “ن”.

ثم حقق المركز الخامس في الترتيب العام لرالي الأردن الدولي بزمن3.57.35.7 ساعة كما تصدر فئته في الرالي.

ويلعب موسى جهريان أيضا دور الملاح للمتسابق طارق الطاهر في بطولة الأردن للراليات.

وثمنت الأردنية لرياضة السيارات (مظلة رياضة السيارات) الإنجاز الكبير الذي حقق المتسابق الأردني جهريان في بطولة الشرق الأوسط للراليات،وذلك من خلال إصراره على نيل لقبه الثالث في بطولة الشرق الأوسط “ميرك 4″، متمنية له دوام التقدم في مسيرته الرياضية.