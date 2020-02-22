جهود أردنية للحفاظ على الميزة التنافسية لمنتج التمور

عمان الغد- نظمت جمعية التمور بالتعاون مع الاتحاد العام للمزارعين واتحاد مزارعي محافظة الكرك ومديرية زراعة غور الصافشي ومحطة البحوث الزراعية في غور الصافي وشركة الفيحاء الزراعية الثلاثاء الماضي، ورشة عمل متخصصة بقطاع نخيل التمر في منطقة غور الصافي لتوعية مزارعي المنطقة لهذا النوع من الزراعات والحفاظ على الميزة التنافسية للتمور الاردنية.

وقال رئيس جمعية التمور الاردنية ان رؤية الجمعية تتمثل في تنظيم القطاع وتمكين مزارعي النخيل فية وتطوير سوق التمور الاردنية والحفاظ على حصتها في السوق العالمي لتمور المجهول التي تصل الى 14%.

ولفت إلى أن المنافسة تشتد ولكن الميزة النسبية والتنافسية للتمور الاردنية لا تضاهى كما اكد على اهمية التنسيق مع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية والاتحاد العام للمزارعين في تحقيق التمية المطلوبة في هذا القطاع الهام.