جهود أهلية ورسمية لإزالة الخطورة بطريق برقش اربد

أحمد التميمي

إربد– على مدار أربعة أيام متتالية قام فريق السنابل الذهبية مبادرون وورشات مكتب أشغال الكورة في تحديد مواقع الخطورة في طريق برقش ومعالجتها.

ووفق رئيس جمعية السنابل فادي مقدادي انه تم رصف أطراف الطريق التي تعرضت للانجراف، مما أدى إلى إيجاد حفر بعمق نصف متر في بعض المناطق وتم وضع البيسكورس عليها وضغطها بمدحلة الأشغال، ومعالجة الحفر الخطرة في قلب الشارع وتوسيع بعض المنعطفات الخطرة .

ووعد مدير أشغال لواء الكوره المهندس وليد دهش انه سيتم الأسبوع المقبل توسيع جوانب الطريق بواسطة ( الجريدر) وإزالة العوائق على حواف الطريق كحل أولي لحين طرح عطاء مركزي لتوسعة طريق برقش بالكامل.

وأوعز متصرف لواء الكورة الدكتور خلف بني خالد لمدير زراعة الكورة بضرورة قص جذوع الأشجار المتعدية على الطريق والتي تحجب الرؤية وخاصة عند المنعطفات الخطرة لفتح الأفق أمام السائقين.

وكانت إدارة السنابل الذهبية قبل أسبوعين توجهت إلى متصرف لواء الكورة ووضعه بالصورة الخطرة لطريق برقش وبالذات في موضوع الحفر على جوانب الطريق وتعريض الأرواح والمركبات للخطر وضرورة إيجاد الحل الفوري الذي يخفف من معاناة مرتادي الطريق، علما بأنها أصبحت طريق رئيسي ويربط بين محافظات عديدة و تعهدت الجمعية بإرسال المتطوعين لإزالة الخطورة.

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