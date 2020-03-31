جهود استثنائية للحفاظ على جاهزية ستاد الملك عبدالله الثاني وملعب خريبة السوق

خالد الخطاطبة

عمان- شكلت مدينة الملك عبدالله الثاني لجنة طوارئ خاصة، للحفاظ على ديمومة واستمرارية وجاهزية ستاد كرة القدم في القويسمة، إلى جانب الحفاظ على جاهزية ملعب خريبة السوق الذي يخدم شريحة كبيرة من أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية.

وأعلن مدير مدينة الملك عبدالله الثاني المهندس أحمد المهيرات، عن تشكيل فريق طوارئ بتوجيه من أمين عمان الكبرى المهندس يوسف الشواربة، للحفاظ على الملعبين المزروعين بالعشب الطبيعي، من خلال التسميد والري والتعميق، وغيرها من الخطوات التي تهدف للحفاظ على أرضية الملعبين، اللذين يتمتعان بسمعة جيدة في ظل ملاءمة أرضيتهما لممارسة كرة القدم.

وأشار المهيرات إلى أنه وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأردن والعالم، فإن الأمانة حريصة على القيام بدورها في جميع المجالات، بما فيها المجال الرياضي، حيث أوعز الشواربة بتشكيل فريق طوارئ من المهندسين والمختصين والعمال، لمواصلة العمل، من خلال زيارات متكررة للملعبين، بهدف خدمتهما ليكونا جاهزين للعمل في أي وقت ترغب الأندية والمنتخبات في استخدامهما عند استئناف المنافسات بشكل رسمي.

وطمأن المهيرات الشارع الرياضي المحلي بأن ستاد القويسمة وملعب خريبة السوق، سيحافظان على جاهزيتهما رغم هذه الظروف الاستثنائية، لافتا إلى أن الأمانة تواصل أداء رسالتها في خدمة الواقع الرياضي الأردني في كرة القدم خاصة، والألعاب الرياضية الأخرى عامة.

وفيما يتعلق بالخدمات الأخرى التي تقدمها أمانة عمان الكبرى للرياضة والرياضيين، أشار المهيرات أن الأمانة حرصت في الفترة الماضية على تعيين عدد من نجوم الكرة الأردنية، خدمة للرياضة ونجوم كرة القدم الأردنية، ونجوم الرياضات الاخرى، ما ساهم في تهيئة الظروف النفسية المناسبة للاعبين للتألق في المنافسات خاصة الخارجية منها، لافتا إلى أن الكثير من نجوم المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، يعملون على كادر الأمانة التي وفرت لهم كافة الظروف الملائمة لتحقيق الإنجازات ورفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل.

يشار إلى أن العديد من أندية المحترفين سبق وأن قدمت الشكر والتقدير لأمانة عمان الكبرى، لدورها في دعم الرياضة، خاصة لعبة كرة القدم، ما كان له أثر واضح في رفع مستوى المنافسة بين الأندية المحلية، وهو ما ينعكس ايجابا على المنتخبات الوطنية.