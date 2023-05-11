جهود الوساطة لوقف النار توفر لإسرائيل مخرجا مريحا

هآرتس

بقلم: عاموس هرئيل

احتاجت الجهاد الاسلامي ما لا يقل عن 35 ساعة ما بين عملية الاغتيال الاسرائيلية لثلاثة قادة كبار فيها في القطاع وبين الرد – اطلاق صليات مكثفة نحو جنوب البلاد وبضع الصواريخ اطلقت الى مداخل غوش دان. في هذه الاثناء، وفي غياب عدد كبير من المصابين في الجانب الاسرائيلي، هذه فرصة جيدة لاسرائيل لإنهاء جولة القتال، والتي من المشكوك فيه ان يتم تحقيق نتائج افضل في حالة استمرارها. آخذين بالاعتبار ان الفلسطينيين لم ينجحوا حتى نشر هذا الخبر في الحاق اي ضرر حقيقي، لم يتضح حتى الآن نهائيا فيما اذا كانوا سيوافقون على وقف سريع لاطلاق النار. أول من أمس أجرت المخابرات المصرية اتصالات مكثفة مع الطرفين في محاولة للوصول الى اتفاق لإطلاق النار حتى ساعات الصباح.

إن تأخر الرد الفلسطيني ليوم ونصف كان أمرا استثنائيا جدا، وأثار قدرا لا بأس به من علامات الاستفهام في اسرائيل. في البداية حاولوا في الجيش الاسرائيلي الادعاء وكذلك في المستوى السياسي أن الامر ينبع من الصدمة التي ألحقتها العملية بقيادة الجهاد والتي تكبدت خسارة فادحة. ولكن اسرائيل تميل دائما للمبالغة في تأثير خطواتها العسكرية على الطرف الآخر. ربما أن الجهاد بحث في البداية ما عما تعتبره المنظمة هدفا نوعيا في الجانب الاسرائيلي، على أمل تحقيق رد أكثر فاعلية. في البداية وجد الجهاد ايضا صعوبة في تنسيق نشاطاته مع حماس. في الوقت الذي انقضى اكتشف الجهاد بانه يوجد لديه افضلية معينة في الانتظار: لقد كانت اسرائيل هي التي ضغطت. الحياة اليومية في العديد من بلدات الجنوب شلت ايضا أول من امس (الاربعاء) انتظارا للرد الفلسطيني.

في غضون ذلك، تبنت الفصائل الفلسطينية رواية خاصة بهم لـ”سنرد في الوقت والمكان الذي نراه مناسبا”، وهي الوعد المشهور لرئيس الحكومة اسحق شمير بعد اطلاق صواريخ السكاد من العراق في 1991، في حرب الخليج الاولى. الفلسطينيون عثروا بالخطأ على نوع من المشاريع: كيف ندخل الاسرائيليين في هلع دون ان نضغط على الزناد. في ساعات الظهر انتقل الجهاد الى الخطوط العملية. خلايا منه بدأت بتلقين أجهزة اطلاق صواريخ في مواقع الاطلاق تمهيدا للاطلاق. سلاح الجو اصاب أحدها وقتل عدد من النشطاء. كما تم قصف عشرات اجهزة الاطلاق ومواقع اطلاق اخرى.

بعد ذلك، وفي حوالي الساعة 13:30 ظهرا قام الجهاد الاسلامي للمرة الاولى بإطلاق عدة مئات من الصواريخ نحو غلاف غزة وايضا الى الشمال منه. صفارات الانذار سمعت حتى تل أبيب. ولكن تأثير الصلية الاولى كان ضعيفا. الاغلبية الساحقة من الصواريخ التي هددت مناطق مأهولة تم اعتراضها ونسبة كبيرة منها سقط في حدود القطاع. حماس، التي صعدت تصريحاتها منذ أول من أمس نسقت مسبقا مع الجهاد عملية الاطلاق ولكن كما يبدو تركت معظم النشاطات نفسها للتنظيم الاصغر. حماس هي التي تمتلك قوة النيران الاهم، ومشاركة فاعلة نشطة منها في الاطلاق من شأنها أن تزيد مدى الاصابة وتزيد فداحة الاضرار.

التصريحات الفلسطينية ابرزت النشاط المنسق للتنظيمات في اطار غرفة العمليات المشتركة في القطاع. شخصية رفيعة في حماس، حسام بدران، أكد أن الاغتيالات الاسرائيلية مست بالشعب الفلسطيني كله ولهذا فإن الرد سيمثل كل فصائله. متحدثون آخرون ذكروا بالسيناريو الذي يقلق جهاز الامن منذ عدة شهور – رد من ساحات متعددة (ومن بينها لبنان والضفة الغربية) والذي من شأنه ان يدهور المنطقة ويوصلها الى حافة حرب. في هذه الاثناء نشر عن عمليات اخرى. في قباطيا بالقرب من جنين قتل ثلاثة نشطاء من الجهاد الاسلامي في اصطدام مع قوة من الجيش الاسرائيلي. في تونس قتل خمسة اشخاص من بينهم يهوديان أحدهما مواطن اسرائيلي، في عملية اطلاق نار بالقرب من كنيس والتي حتى الآن من غير المعروف فيما اذا كانت ردا على مشاهد القتل في القطاع.

جهود الوساطة لوقف النار بدأت أول من امس، بعد ساعات معدودة من بدء اسرائيل بجولة القتال. الرسالة التي نقلتها اسرائيل لحماس بواسطة مصر طلبت من التنظيم ان يقف جانبا ولا يتدخل في القتال. استجابة حماس في هذه اللحظة جزئية. رسميا حماس تؤيد الجهاد وبالتأكيد تسمح له بالعمل. فعليا مشاركتها في القتال محدودة. من المفهوم ان اطالة المعركة، وقوع اصابات اكثر في الجانب الفلسطيني من شأنه أن يحثها على المشاركة في الاطلاق بنفسها او محاولة المبادرة بعمليات اكثر طموحا. في عمليات سابقة، حماس استخدمت من بين امور اخرى الحوامات والغواصين. في الغالب دون تحقيق انجازات حقيقية. الغطاء الدفاعي الذي توفره بطاريات القبة الحديدية، الى جانب الجدار والسور ضد الانفاق التي بنيت على طول الحدود، قلصت جزءًا من قدرات حماس على إلحاق الاضرار. بموازاة ذلك تم استخدام ناجح اول بمنظومة “مقلاع داود” لاعتراض صاروخ اطلق باتجاه غوش دان.

باختصار، الاستراتيجية الاسرائيلية بقيت كما هي منذ نهاية عملية “حارس الاسوار” والتي بدأت في مثل هذا اليوم قبل سنتين بالضبط. هي تقريبا لم تتغير رغم تبديل الحكومات المتعددة. اسرائيل تفضل الاشتباك مع الجهاد الاسلامي وعدم المواجهة المباشرة مع حماس من أجل ان يجلس التنظيم الاكبر والاخطر بهدوء نسبي، هي مستعدة لتجاهل المرات التي يساهم فيها في القتال بصورة محدودة وتسمح بإدخال اموال المساعدة القطرية للقطاع (حوالي 30 مليون دولار شهريا) وتسمح بعمل 17 الف عامل من غزة في اراضيها (والذين اجورهم تدخل على القطاع ما يقارب من 40 مليون دولار اخرى في الشهر).

بهذه الطريقة، اسرائيل تجنبت اشتعال كبير ولكنها تدفع ثمنا. ثمة لحماس الوقت والمال لاستثماره في بناء قوتها العسكرية. هي تضع نفسها كمنافسة حقيقية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. العلاقة الاسرائيلية مع السلطة هي في حدها الادنى، وبالتأكيد في ظل الحكومة الحالية. يبدو ان هذه تفضل حتى تقديم تسهيلات لحماس بدلا من المساعدة بصورة ما قيادة السلطة في رام الله. على كل الاحوال طالما حماس بقيت قوية نسبيا ولا تخاف بشكل خاص من اسرائيل، من الواضح ان كل التصريحات عن اعادة الردع الاسرائيلي يعتبر كلاما فارغا.

في الخلفية، يجب الانتباه لتاريخ آخر: 19 ايار (مايو)، يوم الجمعة من الاسبوع القادم والتي يحل فيه يوم القدس. في السنوات الاخيرة هذا موعد حساس بشكل خاص على خلفية مسيرة الاعلام التي تقوم بها الصهيونية الدينية في البلدة القديمة والمحاولات الفلسطينية للتشويش عليها. في البيانات الفلسطينية يذكرون بهذا التاريخ. ربما أنه في غزة سيكون هناك من يريدون مد الجولة القتالية حتى يوم القدس، واستغلال التوتر الديني حول المدينة من أجل إذكاء اللهب.