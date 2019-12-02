جوائر الاتحاد الآسيوي: سجل أفضل لاعب

هونغ كونغ – في ما يلي سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب في آسيا منذ استحداثها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العام 1994:
– 2019: القطري أكرم عفيف
– 2018: القطري عبد الكريم حسن
– 2017: السوري عمر خريبين
– 2016: الإماراتي عمر عبد الرحمن
– 2015: الإماراتي أحمد خليل
– 2014: السعودي ناصر الشمراني
– 2013: الصيني جينغ جي
– 2012: الكوري الجنوبي لي كيون-هو
– 2011: الاوزبكستاني سيرفر دجيباروف
– 2010: الاسترالي ساشا اوغنينوفسكي
– 2009: الياباني ياسوهيتو ايندو
– 2008: الاوزبكستاني سيرفر دجيباروف
– 2007: السعودي ياسر القحطاني
– 2006: القطري خلفان ابراهيم
– 2005: السعودي حمد المنتشري
– 2004: الايراني علي كريمي
– 2003: الايراني مهدي مهداوي
– 2002: الياباني شينجي اونو
– 2001: الصيني فان زهي هي
– 2000: السعودي نواف التمياط
– 1999: الايراني علي دائي
– 1999: الايراني علي دائي
– 1997: الياباني هيديتوشي ناكاتا
– 1996: الايراني خوداداد عزيزي
– 1995: الياباني ماسامي ايهارا
– 1994: السعودي سعيد العويران . – (أ ف ب)