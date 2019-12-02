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جوائر الاتحاد الآسيوي: سجل أفضل لاعب

منذ ساعة واحدة

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هونغ كونغ – في ما يلي سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب في آسيا منذ استحداثها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العام 1994:

– 2019:  القطري أكرم عفيف

– 2018: القطري عبد الكريم حسن

– 2017: السوري عمر خريبين

– 2016: الإماراتي عمر عبد الرحمن

– 2015: الإماراتي أحمد خليل

– 2014: السعودي ناصر الشمراني

– 2013: الصيني جينغ جي

– 2012: الكوري الجنوبي لي كيون-هو

– 2011: الاوزبكستاني سيرفر دجيباروف

– 2010: الاسترالي ساشا اوغنينوفسكي

– 2009: الياباني ياسوهيتو ايندو

– 2008: الاوزبكستاني سيرفر دجيباروف

– 2007: السعودي ياسر القحطاني

– 2006: القطري خلفان ابراهيم

– 2005: السعودي حمد المنتشري

– 2004: الايراني علي كريمي

– 2003: الايراني مهدي مهداوي

– 2002: الياباني شينجي اونو

– 2001: الصيني فان زهي هي

– 2000: السعودي نواف التمياط

– 1999: الايراني علي دائي

– 1999: الايراني علي دائي

– 1997: الياباني هيديتوشي ناكاتا

– 1996: الايراني خوداداد عزيزي

– 1995: الياباني ماسامي ايهارا

– 1994: السعودي سعيد العويران . – (أ ف ب)

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