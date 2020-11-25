جوائز الأفضل: ليفاندوفسكي يتقدم لائحة المرشحين لأفضل لاعب

باريس – يتقدّم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في أوروبا، قائمة من 11مرشحا لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي أعلن عنها الاربعاء.

وأحرز ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد القاري (ويفا)، بعد تتويجه مع بايرن ميونيخ بثلاثية بطولة وكأس المانيا ودوري ابطال اوروبا الموسم الماضي.

والى الهداف “ليفا”، تبرز اسماء الارجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم ست مرات (كرة ذهبية) والبرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج باللقب خمس مرات، والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي مهاجمي باريس سان جرمان الفرنسي، بالاضافة الى المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بطل انكلترا.

وسيحصل خليفتا الأرجنتيني ليونيل ميسي والأميركية ميغان رابينو اللذين توجا العام الماضي بلقب أفضل لاعب ولاعبة في لا سكالا في ميلانو الإيطالية، على جائزة بطعم الكرة الذهبية بما أن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عادة منذ العام 1956 في كانون الأول/ديسمبر من كل عام، ألغيت هذه السنة نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وسيوزّع الاتحاد الدولي (فيفا) جوائزه افتراضياً في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعدما كان مقرراً مبدئياً في أيلول/سبتمبر الماضي، وتم تأجيله جراء تفشي جائحة كورونا. وستتقلص الاسماء الى لائحة نهائية من ثلاثة يعلن عنها في 11 كانون الاول/ديسمبر.

وإلى جانب جائزة أفضل لاعب في العام، سيمنح فيفا أيضاً جائزة أفضل حارس مرمى ومدربين (رجال وسيدات)، بالإضافة إلى جائزة بوشكاش لأجمل هدف وجائزة اللعب النظيف.

وسيتم اختيار الفائزين من خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحافي، بالإضافة إلى مشجعين تستطلع آراؤهم عبر الإنترنت بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر و9 كانون الأول/ديسمبر.

* في ما يلي لائحة المرشحين:

– أفضل لاعب:

تياغو ألكانتارا (إسبانيا / بايرن ميونيخ الالماني/ ليفربول الانجليزي)

كريستيانو رونالدو (البرتغال / يوفنتوس الايطالي)

كيفن دي بروين (بلجيكا / مانشستر سيتي الانكليزي)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا / بايرن ميونيخ الالماني)

ساديو مانيه (السنغال / ليفربول)

كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جرمان)

ليونيل ميسي (الأرجنتين / برشلونة الاسباني)

نيمار (البرازيل / باريس سان جرمان)

سيرخيو راموس (إسبانيا / ريال مدريد)

محمد صلاح (مصر / ليفربول)

فيرجيل فان ديك (هولندا / ليفربول)

– أفضل حارس مرمى:

أليسون بيكر (البرازيل / ليفربول)

تيبو كورتوا (بلجيكا / ريال مدريد)

كيلور نافاس (كوستاريكا / باريس سان جرمان) مانويل نوير (ألمانيا / بايرن ميونيخ)

يان أوبلاك (سلوفينيا / أتليتكو مدريد الاسباني)

مارك أندريه تير شتيغن (ألمانيا / برشلونة)

– أفضل مدرب:

مارسيلو بيلسا (الأرجنتين / ليدز يونايتد الانكليزي)

هانز-ديتر فليك (ألمانيا / بايرن ميونيخ)

يورغن كلوب (ألمانيا / ليفربول)

خولين لوبيتيغي (إسبانيا / إشبيلية)

زين الدين زيدان (فرنسا / ريال مدريد) -(أ ف ب)