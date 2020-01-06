جوائز الكاف: مانيه الأفضل على حساب صلاح ومحرز

القاهرة- تستضيف مدينة الغردقة المصرية الثلاثاء، حفل الجوائز السنوية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (“كاف”)، وأبرزها أفضل لاعب في العام الماضي، وسط ترجيحات بأن تصب لصالح السنغالي ساديو مانيه، على حساب المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

ويتنافس الثلاثة على لقب جائزة أفضل لاعب التي توج بها المصري في العامين الماضيين، وسيصبح بحال نيلها مرة جديدة، ثالث لاعب فقط يتم اختياره الأفضل بعد الكاميروني صامويل إيتو والعاجي ديدييه دروغبا.

لكن التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة مالت لترشيح تتويج زميل صلاح في ليفربول الإنجليزي، السنغالي مانيه، بلقب أفضل لاعب للعام 2019، الذي شهد تتويجه مع الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والكأس السوبر الأوروبية، وختاما بلقب كأس العالم للأندية في النسخة التي استضافتها الدوحة في كانون الأول (ديسمبر).

وما يزيد من ترجيحات تتويج مانيه (27 عاما) بعد فشله في ذلك في الأعوام الثلاثة الماضية عندما اختير من بين المرشحين الثلاثة النهائيين، هي التقارير التي تشير الى غياب صلاح ومحرز عن الحفل المقرر مساء الثلاثاء في منتجع سياحي في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي رسميا أسماء اللاعبين الحاضرين أو الغائبين.

وأدى مانيه دورا موازيا تقريبا لصلاح (27 عاما أيضا) في مسيرة ليفربول في العام المنصرم. فهما تشاركا (مع مهاجم أرسنال الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ) لقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019، وسجل المصري خمسة أهداف لليفربول في دوري الأبطال مقابل أربعة للسنغالي.

لكن الفارق الوحيد ربما بين الزميلين كان بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين؛ حيث خاب أمل المصريين بخروج منتخب الفراعنة من الدور ثمن النهائي بخسارة متأخرة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا، بينما مكّن مانيه المنتخب السنغالي من بلوغ النهائي قبل الخسارة أمام محرز والجزائر بنتيجة مماثلة.

وبالنظر الى ما أفضت إليه تلك البطولة، كان لمحرز (28 عاما) أفضلية كبيرة في نيل جائزة أفضل لاعب، لاسيما بعدما قاد المنتخب الجزائري الى تقديم أداء شبه مثالي في كأس إفريقيا، وصولا الى رفع اللقب للمرة الثانية في تاريخ “محاربي الصحراء”، والأولى منذ العام 1990.

وفي ظل الأداء اللافت الذي قدمه الجزائريون في البطولة القارية، ستبقى عالقة في الأذهان الركلة الحرة المذهلة التي نفذها لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في الثواني القاتلة من مباراة الدور نصف النهائي ضد نيجيريا، وتمكن من خلالها من منح منتخب بلاده الفوز 2-1 والعبور الى المباراة النهائية، بعدما كان هو بدوره قد تسبب بتسجيل النيجيري وليام تروست-إيكونغ الهدف الجزائري الأول خطأ في مرماه.

لكن ما يؤثر على حظوظ محرز في نيل جائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية بعد 2016، هو دوره المقيد نسبيا في صفوف فريقه سيتي، مقارنة بالدور الأساسي والمحوري لكل من صلاح ومانيه في ليفربول.

وسبق لمدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا، ان كال المديح لمحرز، متحملا مسؤولية عدم إشراكه كأساسي بشكل أكبر، في ظل طفرة المواهب المتوافرة في الفريق الأزرق الذي حقق معه ثلاثية محلية غير مسبوقة في الموسم الماضي، بألقاب الدوري والكأس وكأس الرابطة.

التتويج القاري الجزائري يتوقع أن يفضي الى تكريم المدير الفني للمنتخب جمال بلماضي بجائزة أفضل مدرب إفريقي للعام 2019، بعدما قاد تشكيلته الى رفع الكأس بعد سبعة انتصارات في سبع مباريات، وأداء هجومي لقي إشادة المنافسين قبل المشجعين، ودكة بدلاء لم تقل شأنا عن الأساسيين.

وتمكن بلماضي (43 عاما) من إعادة الانضباط الى تشكيلة تزخر بالمواهب، بعد أعوام من عدم الاستقرار أبعدت الخضر عن موقعهم الطبيعي في كرة القدم الإفريقية.

ويتنافس بلماضي مع التونسي معين الشعباني الذي قاد الترجي الى الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسمين متتاليين والحلول خامسا في مونديال الأندية، وآليو سيسيه الذي قاد السنغال الى نهائي كأس الأمم الإفريقية قبل أن يخسر أمام الجزائر ومدربها الذي تربطه به علاقة صداقة قديمة.

وتتنافس الجزائر والسنغال ومدغشقر على جائزة أفضل منتخب.

ويخصص الاتحاد الإفريقي سلسلة من الجوائز الأخرى في حفله السنوي، أبرزها لأفضل لاعبة إفريقية التي تتنافس عليها الكاميرونية أجارا نشوت والنيجيرية عزيزات أوشوالا المتوجة ثلاث مرات في السابق والجنوب إفريقية ثيمبي كغاتلانا.

وفي جائزة أفضل لاعب داخل القارة، يتنافس الدولي المصري طارق حامد لاعب الزمالك الفائز بلقب كأس الاتحاد الإفريقي (“الكونفدرالية”)، مع التونسي أنيس البدري لاعب الترجي، وزميله السابق في الفريق التونسي، الجزائري يوسف البلايلي، المنتقل الى نادي الأهلي السعودي.

وفي جائزة أفضل لاعب شاب، يتنافس المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، والنيجيري صامويل تشوكويزي لاعب فياريال الإسباني، ومواطنه فيكتور أوسيمين لاعب ليل الفرنسي.

سجل الفائزين بأفضل لاعب

2018: محمد صلاح (مصر).

2017: محمد صلاح (مصر).

2016: رياض محرز (الجزائر).

2015: بيار-إيميريك اوباميانغ (الغابون).

2014: يايا توريه (ساحل العاج).

2013: يايا توريه (ساحل العاج).

2012: يايا توريه (ساحل العاج).

2011: يايا توريه (ساحل العاج).

2010: صامويل إيتو (الكاميرون).

2009: ديدييه دروغبا (ساحل العاج).

2008: إيمانويل أديبايور (توغو).

2007: فريديريك كانوتيه (مالي).

2006: ديدييه دروغبا (ساحل العاج).

2005: صامويل إيتو (الكاميرون).

2004: صامويل إيتو (الكاميرون).

2003: صامويل إيتو (الكاميرون).

2002: الحجي ضيوف (السنغال).

2001: الحجي ضيوف (السنغال).

2000: باتريك مبوما (الكاميرون).

1999: نوانكوو كانو (نيجيريا).

1998: مصطفى حجي (المغرب).

1997: فيكتور ايكبيبا (نيجيريا).

1996: نوانكوو كانو (نيجيريا).

1995: جورج ويا (ليبيريا).

1994: إيمانويل أمونيكي (نيجيريا).

1993: رشيدي يكيني (نيجيريا).

1992: عبيدي بيليه (غانا).

1991: عبيدي بيليه (غانا).

1990: روجيه ميلا (الكاميرون).

1989: جورج ويا (ليبيريا).

1988: كالوشا بواليا (زامبيا).

1987: رابح ماجر (الجزائر).

1986: بادو الزاكي (المغرب).

1985: محمد التيمومي (المغرب).

1984: ثيوفيل أبيغا (الكاميرون).

1983: محمود الخطيب (مصر).

1982: توماس نكونو (الكاميرون).

1981: لخضر بلومي (الجزائر).

1980: جان-مانغا اونغيني (الكاميرون).

1979: توماس نكونو (الكاميرون).

1978: كريم عبد الرزاق (غانا).

1977: طارق ذياب (تونس).

1976: روجيه ميلا (الكاميرون).

1975: احمد فراس (المغرب).

1974: بول موكيلا (الكونغو).

1973: تشيمن بوانغا (زائير).

1972: شريف سليمان (غينيا).

1971: إبراهيم صنداي (غانا).

1970: ساليف كيتا (مالي).-(أ ف ب)