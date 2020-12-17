جوائز فيفا: البولندي ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم

عمان-الغد- نال الهداف البولندي لبايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي، جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأفضل لاعب لعام 2020، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، عن بعد، متفوقا على منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويتم اختيار الفائزين من خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحفي، بالإضافة إلى مشجعين تستطلع آراؤهم عبر الإنترنت بين 25 تشرين الثاني (نوفمبر) و9 كانون الأول (ديسمبر).

الفائزون بالجوائز

جائزة أفضل لاعب: البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

جائزة أفضل لاعبة: لوسي برونز.

جائزة أفضل حارس: الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ).

جائزة أفضل حارسة مرمى: الفرنسية سارة بوحددي.

جائزة بوشكاش لأجمل هدف: الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

جائزة مدربي فرق السيدات: سارينا فيغمان (المنتخب الهولندي).

جائزة مدربي فرق الرجال: الألماني يورغن كلوب (ليفربول).

جائزة اللعب النظيف: الايطالي ماتيا أغنيسي هو حرفياً منقذ للحياة. ما يزال هذا اللاعب الطموح يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، وقد تم تكريمه بسبب شجاعته السريعة في تقديم الإسعافات الأولية الحاسمة لخصم فقد وعيه بعد اصطدامه في الملعب.

جائزة المشجع: البرازيلي ماريفالدو فرانسيسكو دا سيلفا.

فريق السيدات: كريستيان إندلر، لوسي برونز، ويندي رينارد، ميلي برايت، دلفين كسكارينو، باربرا بونانسي، فيرونيكا بوكيت، ميجان رابينو، بيرنيل هاردر، فيفيان ميديما، توبين هيث.

فريق الرجال: أليسون بيكر، ترينت ألكساندر أرنولد، سيرجيو راموس، فيرجيل فان ديك، ألفونسو ديفيز، كيفين دي بروين، تياجو ألكانتارا، جوشوا كيميتش، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، كريستيانو رونالدو.