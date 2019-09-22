جوائز فيفا.. بولت يُرشح فان دايك لكن قلبه مع كريستيانو رونالدو

زوريخ (سويسرا) – اعتبر العداء الجامايكي السابق يوسين بولت المعروف عنه شغفه بكرة القدم، أن المدافع الهولندي لفريق ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك، يستحق نيل جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، رغم تأكيده أنه يميل الى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويقيم الفيفا يوم غد الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، حفل جوائزه السنوية، وأبرزها جائزة أفضل لاعب والتي يتنافس عليها فان دايك، الذي اختير مؤخرا أفضل لاعب من قبل الاتحاد الأوروبي (يويفا)، ورونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا وناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

Usain Bolt can't decide between Ronaldo & Messi – it's not that simple https://t.co/YMIWe6n0Mh — Republic (@republic) September 21, 2019

وفي مقابلة مع الموقع الالكتروني للفيفا، سُئل بولت البطل الأولمبي والعالمي السابق وحامل الرقم القياسي في سباقي 100 م و200 م، عمن برأيه يستحق أن يكون الأفضل، فاعتبر أن الثلاثة: “لاعبون رائعون”.

وتابع: “أعتقد أن كلا من ميسي ورونالدو نال الجائزة 5 مرات، فان دايك فاز مؤخرا بجائزة يويفا، وبناء على النجاح الذي حققه مع ليفربول في الموسم الماضي، أعتقد أن دوره قد حان”.

واستطرد: “كمشجع لمانشستر يونايتد، سأصوت على الأرجح لصالح رونالدو!” الذي برز على الساحة العالمية مع يونايتد بين العامين 2003 و2009، قبل الانتقال الى صفوف النادي الملكي الإسباني.

ويتم اختيار الفائز من خلال عملية تصويت يشارك فيها قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها، إضافة الى الصحافيين والمشجعين.

Usain Bolt was asked to weigh in on the debate of who is better, Lionel Messi or Cristiano Ronaldo. His reply: "Both! Many people are asking this question, but they are two geniuses of football." https://t.co/EGLpwDvZCs — News18 Sports (@News18Sports) September 22, 2019

وكان الهولندي قد تفوق على ميسي ورونالدو بنيل جائزة أفضل لاعب في حفل جوائز الاتحاد الأوروبي. وساهم فان دايك في الموسم الماضي بقيادة ليفربول الى التتويج بطلا لدوري أبطال أوروبا، وإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز وصيفا لمانشستر سيتي بفارق نقطة فقط.

ويُعرف عن بولت (33 عاما) ولعه بكرة القدم، وهو حاول بعد اعتزاله منافسات ألعاب القوى قبل عامين، إطلاق مسيرة احترافية في اللعبة الشعبية الأولى عالميا، من دون أن ينجح في هذا الأمر.

لكن بولت جدد التأكيد في حواره مع موقع الفيفا، أنه تخلى عن ذلك، موضحا: “أحب مزاولة كرة القدم، لكن في سني ومع التزاماتي الأخرى، كان من الصعب أن أخصص الوقت المطلوب لأنجح على مستوى احترافي. سأواصل المشاركة في مباريات المشاهير واللقاءات الخيرية”. (أ ف ب)