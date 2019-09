جوائز فيفا.. بولت يُرشح فان دايك لكن قلبه مع كريستيانو رونالدو

زوريخ (سويسرا) – اعتبر العداء الجامايكي السابق يوسين بولت المعروف عنه شغفه بكرة القدم، أن المدافع الهولندي لفريق ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك، يستحق نيل جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، رغم تأكيده أنه يميل الى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويقيم الفيفا يوم غد الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، حفل جوائزه السنوية، وأبرزها جائزة أفضل لاعب والتي يتنافس عليها فان دايك، الذي اختير مؤخرا أفضل لاعب من قبل الاتحاد الأوروبي (يويفا)، ورونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا وناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

Usain Bolt can't decide between Ronaldo & Messi – it's not that simple https://t.co/YMIWe6n0Mh

وفي مقابلة مع الموقع الالكتروني للفيفا، سُئل بولت البطل الأولمبي والعالمي السابق وحامل الرقم القياسي في سباقي 100 م و200 م، عمن برأيه يستحق أن يكون الأفضل، فاعتبر أن الثلاثة: “لاعبون رائعون”.

وتابع: “أعتقد أن كلا من ميسي ورونالدو نال الجائزة 5 مرات، فان دايك فاز مؤخرا بجائزة يويفا، وبناء على النجاح الذي حققه مع ليفربول في الموسم الماضي، أعتقد أن دوره قد حان”.

واستطرد: “كمشجع لمانشستر يونايتد، سأصوت على الأرجح لصالح رونالدو!” الذي برز على الساحة العالمية مع يونايتد بين العامين 2003 و2009، قبل الانتقال الى صفوف النادي الملكي الإسباني.

ويتم اختيار الفائز من خلال عملية تصويت يشارك فيها قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها، إضافة الى الصحافيين والمشجعين.

Usain Bolt was asked to weigh in on the debate of who is better, Lionel Messi or Cristiano Ronaldo.

His reply: "Both! Many people are asking this question, but they are two geniuses of football." https://t.co/EGLpwDvZCs

— News18 Sports (@News18Sports) September 22, 2019