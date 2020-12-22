جوائز قيمة تقدمها “الاتحاد للطيران” في “الغاليريا”



أبوظبي- انضمت الاتحاد للطيران إلى حملة “كل ما تشاء” في جزيرة الماريه مع فعالية خاصة تقام في الغاليريا؛ حيث يدخل زوار المول الذين يحجزون تذاكر سفر عند منصة الاتحاد للطيران في سحب يومي للفوز بتذكرتي سفر من الاتحاد على درجة الأعمال إلى أي وجهة على شبكة وجهات الشركة، كما يمكنهم اختيار قسيمة خصم تتراوح قيمتها ما بين 25 % و50 % عند شجرة عيد الميلاد للحصول على خصم مباشر. كذلك تقدم “الاتحاد للعطلات” خصومات خاصة عند المنصة، منها عطلات في أبوظبي تبدأ بـ220 درهما للشخص الواحد و195 درهما للشخص في دبي، وباقات سفر إلى المالديف بقيمة 5195 درهما للشخص تتضمن حجز فندق لثلاث ليال، وإلى القاهرة بقيمة 1595 درهما للشخص.

وتتوفر خصومات حصرية أيضاً على تذاكر السفر، مع رحلة عودة إلى جنيف ابتداءً من 3533 درهماً، ومن 1603 دراهم إلى بيروت، ومن 4923 درهماً إلى نيويورك.

ويتواجد سفراء الصحة والسلامة من الاتحاد للطيران عند المنصة لمساعدة المسافرين المحتملين وتقديم معلومات حول تدابير الصحة والسلامة المطبقة حالياً لضمان سلامة تجربة السفر.

ويمكن لضيوف المنصة الاستمتاع بشعور الفخامة من خلال تجربة مقصورات درجة الأعمال والدرجة الأولى الحائزة على جوائز مختلفة والمتوفرة في المنصة الموجودة في الردهة الجنوبية من الغاليريا حتى 26 من الشهر الحالي.