جوائز مضاعفة ضمن “أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر”

عمان- في إطار الجهود الرامية لتشجيع ممارسة الرياضة في محيط آمن وممتع – وتزامنا مع الاحتفال باليوبيل البرونزي لأيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2019 – كشفت الجمعية الأردنية للماراثونات عن مضاعفة جوائز المراكز الخمسة الأولى للذكور والإناث لأيلة نصف ماراثون البحر الأحمر.

وأكدت الجمعية على إيمانها المطلق بضرورة توفير منصة رياضية تعنى بما يخص رياضة الجري وتوفير الدعم الكافي والحوافز التشجيعية لدعم القدرات الشبابية وتنمية المواهب الرياضية لتكون قادرة على المنافسة محليا وعالميا، لافتة إلى فئة الشباب لتأتي في مقدمة الأولويات نظرا للدور المحوري لهذه الفئة في دعم الماراثونات وتحويلها إلى فعاليات يترقبها محبو رياضة الجري من كافة أرجاء العالم.

بدورها، نوّهت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات الآنسة لينا الكرد إلى أهمية إثراء تجارب المشاركين في السباق وتذكية روح المنافسة لديهم وتسليط الضوءعلى إمكانياتهم، مشيرة إلى أن مشاركة عدائين من دول عربية وأجنبية في الحدث الرياضي المرتقب يُسهم في بذل مزيد من الجهود والمثابرة والتدريب الجيد للاستعداد للمنافسة، بالإضافة إلى تشجيع تبني توجهات حياتية صحية وإيجابية واتخاذ الرياضة كأسلوب حياة.

ولفتت الجمعية الأردنية للماراثونات إلى أن الحد الأعلى لزمن احتساب جوائز النصف ماراثون 21.0975كم للمراكز الخمسة الأولى بالنسبة للذكور هو ساعة وثمانية عشرة دقيقة، أي الساعة 08:18 صباحا، أما الإناث سيكون الحد الأعلى ساعة وخمسة وخمسين دقيقة أي الساعة 8:55 صباحا، حيث سيكون وقت انطلاق السباق عند الساعة السابعة صباحا، علما أنه تم احتساب الأزمان بحسب النتائج المعتمدة للعام 2018. وسيكون الاعتراض على النتائج مُتاحا بعد الإعلان الرسمي وبحد أقصى 30 دقيقة، حيث يُقدم خطياً ليتسنى للجنة المنظمة دراسته.