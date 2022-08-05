جوارديولا يجهل مستقبل سيلفا.. وتوخيل يشيد بكوكوريلا

لندن – أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أمس الجمعة أنه يرغب في استمرار برناردو سيلفا في النادي الإنجليزي، لكنه أقر بأنه لا يعرف ما سيحدث للاعب البرتغالي الذي تتطلع أندية لضمه مثل برشلونة وباريس سان جرمان.

وخلال المؤتمر الصحفي السباق لانطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سيدافع السيتي عن لقبه، أشار جوارديولا إلى أن “المسارات تنفصل في بعض الأحيان”، وذلك بعد سؤاله عن رحيل العديد من اللاعبين هذا الصيف ، وتحديدا احتمالية رحيل سيلفا.

وأضاف “رغبة اللاعب، قبل كل شيء، هي أهم شيء. بالطبع أود أن يستمر برناردو هنا، فهو لاعب كرة قدم مميز بالنسبة لنا. لكنني لا أعرف ما سيحدث” .

وتابع “كرة القدم تسير على هذا النحو.. لن أكون أنا من يقف حائلا أمام رغبة أي شخص. حياة لاعب كرة القدم قصيرة جدا، وهي توشك على الانتهاء دون أن تدرك ذلك. سيتعين على اللاعب الجلوس والتحدث مع إدارة النادي وأنا لم اشارك قط في هذه الأمور”.

وعلى الرغم من ارتباط اسم سيلفا بالعديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها برشلونة، أكد جوارديولا أنه لا يعلم ما إذا كان النادي قد تلقى أي عرض بشأن اللاعب البرتغالي.

وأبرز جوارديولا “برناردو جاهز . لقد تدرب جيدا ومستعد لمباراة يوم الأحد. هذا كل شيء” في إشارة إلى مباراة السيتي الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي أمام وست هام يونايتد.

توخيل: كوكوريلا جائع

أشاد مدرب تشلسي توماس توخيل، بلاعب الفريق الجديد ماركو كوكوريلا، بعدما أعلن النادي تعاقده مع الظهير الإسباني أمس.

وسيدشن تشلسي مشواره في الدوري الإنجليزي المماتز، من خلال ملاقاة إيفرتون، ويأتي التعاقد مع كوكوريلا في الوقت المناسب.

وقال توخيل خلال مؤتمر صحفي أقيمأمس: “إنه (كوكوريلا) لاعب شاب رائع. لاعب جائع ومتحرك وذكي للغاية. يمكنه اللعب في عدة مراكز في نظامنا ولهذا نأمل أن تتم عملية الانتقال. إذا تم ذلك، فإنه يفتح بعض الخيارات أمام ليفي كولويل الذي ربما يجد بعض الوقت للعب في مكان آخر”.

وعما إذا كان يرغب في استعادة خدمات كولويل مستقبلا، قال توخيل: “من الصعب بعض الشيء الحكم عليه. لم يكن هناك الكثير من وقت التحضير لمنحه بسبب إصابة بسيطة تعرض لها في التدريبات. إذا كانت هناك إمكانية بالنسبة له للحصول على إعارة جيدة أو وضع يمكنه من التطور والتحسين، فنحن منفتحون على أي محادثات وحلول”.

وعلق توخيل على إمكانية تأثير التوقيع مع كوكوريلا، على وضع الظهير الأيسر بن تشيلويل العائد من الإصابة، وقال: “نعم. إنه يساعد بالتأكيد في العمق، وخاصة بالنسبة لبن من أجل الهروب من ضغط، لدينا بالطبع أيضًا في هذا الموقع كل من ماركوس ألونسو وكينيدي وإيمرسون. نأمل، عندما تمر الأمور، أن يكون مارك هو الخيار في هذا الموقع”.

وواصل: “لكنه يستطيع اللعب بشكل جيد للغاية في خط دفاع ثلاثي أيضًا. سيرته الذاتية مسابقة لأزبيليكويتا لكن بالقدم اليسرى. يعطينا العديد من الخيارات. بالنسبة لبن، فهو طموح للغاية. لم يستطع الانتظار للعودة إلى تدريب الفريق. إنه يبدو أفضل وأفضل ولكن في الوقت نفسه، يبدو أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتكيف مع اللياقة البدنية للمباريات نفسها، وهو أمر طبيعي تمامًا”.

وزاد: “في النهاية، إنها إجازة متطلبة للغاية. علينا أن نعتني به (تشيلويل)، إنها مسؤوليتنا. لا يمكننا أن نلقي به ونرى ما سيأتي. نفد صبره، ولن نتوقع منه أبدًا أن يتحلى بالصبر التام، نتحدث كثيرًا عن الأمر. كل شيء يحتاج إلى وقته. سيحصل على الوقت، سنحاول وضعه على أرض الملعب في أسرع وقت ممكن. لقد كان مصدرًا كبيرًا لنا بسرعته”.

وسئل توخيل عما إذا كان يريد فعلا التعاقد مع مهاجم برشلونة بيير إيميريك أوبامايانج الذي سجل تحت إشرافه 79 هدفاً مع بوروسيا دورتموند، فأجاب: “سأكون مهتمًا بالأهداف الـ 79! لن نعلق أكثر. هناك الكثير من الأسماء، أحيانًا بسبب حقيقة أننا نناقش الكثير من الأسماء، ولكن أيضًا في بعض الأحيان تكون تكهنات صافية. لن نتدخل”.

وصرح توخيل قبل أسبوع، أن فريقه ليس جاهزا بعد للموسم الجديد، وقال عن ذلك”: “لقد قطعنا بعض الخطوات إلى الأمام. ربما كان من الضروري أيضًا خسارة تلك المباراة أمام أرسنال، ضد منافس كبير في الدوري يحاول أن يأخذ مكاننا. ربما كانت نداء إيقاظ الجميع. منذ ذلك الحين قمنا بتصعيد الأمور”.

وعما إذا كان فريقه بإمكانه منافسة مانشستر سيتي وليفربول هذا الموسم، قال توخيل: “أنا أكافح قليلا للحفاظ على طموحاتنا. لا أريد التقليل من طموحاتنا. أعاني أيضًا قليلاً للضغط علينا وأقول نعم نستطيع ذلك، لأنني أعتقد أننا ناد ما زلنا في مرحلة انتقالية. نحن فريق ما يزال في مرحلة انتقالية. في نفس الوقت لا أريد أمن البداية القول إنه غير ممكن”.

وتابع: “بالنسبة لي، هذا ممكن في كلا الاتجاهين، لذا يجب أن نكون متواضعين ونحاول جاهدين أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا. يمكنني التحدث نيابة عنا فقط. لدينا القدرة على الفوز بمباريات كرة قدم متتالية في الدوري الممتاز. هذا ما نحاول فعله، نحن ندرك جيدًا جودة ليفربول ومان سيتي، وأنا على دراية جيدة بجودة توتنهام وأرسنال ومان يونايتد.

وأردف: “عادة ما يكون هناك فريق أو فريقان يتقدمان بشكل مفاجئ وربما يرتفع الأداء، هذا هو الدوري الممتاز، ولهذا السبب هو مثير للغاية. لا أريد الحد من توقعاتنا في الوقت الحالي. في نفس الوقت، لا أريد ممارسة الكثير من الضغط علينا. لا أعتقد أننا في أي مكان في الوقت الحالي حيث يساعدنا ذلك”.

وأشاد توخيل بمدافعه الجديد كاليدو كوليبالي قائلا: “لقد تابعناه لسنوات عديدة. لقد تابعته شخصيًا وفريق العمل الخاص بي لسنوات عديدة، وحاولت عدة مرات ولم ننجح أبدًا لأنه من الصعب جدًا الحصول على لاعبين من نابولي، المعروف بحقيقة أنه يحافظ على شكل فريقه”.

واستطرد: “إنه قائد. لدينا معلومات جيدة عنه من إيدو (إدوارد مندي) وجورجينيو، رجل رائع، قائد في غرفة الملابس، هادئ، نموذج يحتذى به. عندما بدأ في البحث في مبارياته، وتحليل أدائه، ترى الجودة في الدفاع، والجودة في تمركز الجسم، وتوقيته في الدفاع، “إنه يستخدم كلتا قدميه من أجل البناء، فهو واثق ومتحرك وخبير للغاية، عندما أتيحت لنا الفرصة، سعينا لتحقيقها. كان ذلك على رأس أولوياتنا. أنا سعيد جدًا بوجوده معنا.”

كلوب: نونيز جاهز

أوضح مدرب ليفربول يورجن كلوب، أنه يتوقع مباراة صعبة أمام فولهام مساء اليوم، عندما يفتتح الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل ليفربول في تقديم موسم آخر مميز، والمنافسة على اللقب الذي أحرزه قبل عامين، وسينطلق مشواره أمام فريق صاعد لتوه إلى البريميرليج.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي أمس: “قدم فولهام أداءً جيدًا للغاية الموسم الماضي. يعد الصعود (إلى الدوري الأول) من خلال كرة القدم، من أصعب الأمور التي يجب القيام بها في هذه التشامبيونشيب. كل احترامي. فريق جيد حقًا. كان فابيو (كارفاليو) مهمًا بالنسبة لهم. هاري ويلسون كذلك “.

وتحث كلوب عن الإصابات التي ألمت بفريقه في الآونة الأخيرة: “كوستاس (تسيميكاس) سيء الحظ في التدريب، قد يكون مستعدًا للتدريب الأسبوع المقبل وهو أمر مفيد. إيبو (ابراهيما كوناتي أصيب) في مواجهة ستراسبورج، علينا أن نرى الوقت الذي سيستغرقه لكنه سيغيب لفترة من الوقت، لا يمكننا حل المشاكل التي نواجهها من خلال التعاقدات. في الوقت الحالي لا معنى لهذا. لكن فترة الانتقالات ما زالت مفتوحة وسنرى”.

وأضاف: “ألي (أليسون بيكر) بخير. كيرتس (جونز).. نأمل أن نكون قد التقطنا الإصابة في اللحظة المناسبة. في بعض الأحيان يكون لدى الشبان رد فعل مع الإرهاق، علينا أن نكون حذرين. أظن أن نابي (كيتا) سيعود اليوم، كانت عليه بعض الأعراض أمس، لكنها ليست متعلقة بكوفيد، كايمهين كيليهير سيحتاج لبضعة أسابيع”.

وأشاد كلوب بلاعبه الجديد فابيو كارفاليو القادم من فولهام، قائلا: “إنه لاعب كبير، موهبة هائلة. سيكون مهمًا جدًا بالنسبة لنا. نحن نعتمد على هذه الفئة العمرية أيضًا. إنه جاهز مثل هارفي (إليوت). هذا رائع حقا. نحتاج جميعًا إلى التوفيق الإصابات، ولكن بدون ذلك سيكون لاعبًا كبيرًا بالنسبة لنا “.

وتناول المدرب الألماني مسألة تجديد عقد المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، وقال: “لاعب قمة. التزام حقيقي بالنادي، إنه ليس قريبًا حتى من أعلى مستوياه، أخبار جيدة حقًا للنادي، أخبار جيدة له أيضًا. إنه لأمر جيد وجوده في الجوار، يتمتع بالشخصية المناسبة في وقت مبكر من حياته. إنه يعرف ما يجب فعله ليكون ناجحًا”.

وأكد كلوب أيضا، جاهزية مهاجمه الجديد داروين نونيز لخوض مباراته الأولى في الدوري الممتاز، وقال عن ذلك: “داروين جاهز لكن هذا لا يعني أن عليه أن يبدأ. إنه يحتاج إلى وقت ليعتاد على الكثير من الأشياء لكنه بالفعل إضافة حقيقية. كانت فترة تدريب مناسبة له قبل الموسم. قال إنه كان متوترا في وقت مبكر. هذا طبيعي. استقر بسرعة. يشعر وكأنه في المنزل. -(وكالات)