جواو فيليكس يتوّج بجائزة “الفتى الذهبي” لعام 2019

روما – توّج مهاجم أتلتيكو مدريد، البرتغالي جواو فيليكس الأربعاء بجائزة “جولدن بوي” (الفتى الذهبي) التي تمنحها مجلة (توتوسبورت) الإيطالية لأفضل لاعب ناشيء تحت 21 سنة بدوري أوروبي.

واختير اللاعب البالغ من العمر 20 عاما – والذي انتقل لأتلتيكو مدريد هذا الصيف قادما من بنفيكا – من قبل لجنة تحكيم مكون من 40 صحفيا يعملون بالصحف الإيطالية والدولية الرئيسية.

🇵🇹 @joaofelix70 ha sido proclamado ganador del #GoldenBoy2019, que reconoce al mejor futbolista sub-21 del año en el fútbol europeo.

¡Enhorabuena! 👏

➡ https://t.co/dWZHwMhjCJ#AúpaAtleti pic.twitter.com/2dVykKNVZP — Atlético de Madrid (@Atleti) November 27, 2019

وسجل المهاجم الشاب 20 هدفا العام الماضي بقيمص بنفيكا وتوج بدوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده الأول (إفي)