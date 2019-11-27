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جواو فيليكس يتوّج بجائزة “الفتى الذهبي” لعام 2019

منذ ساعتين

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روما – توّج مهاجم أتلتيكو مدريد، البرتغالي جواو فيليكس الأربعاء بجائزة “جولدن بوي” (الفتى الذهبي) التي تمنحها مجلة (توتوسبورت) الإيطالية لأفضل لاعب ناشيء تحت 21 سنة بدوري أوروبي.

واختير اللاعب البالغ من العمر 20 عاما – والذي انتقل لأتلتيكو مدريد هذا الصيف قادما من بنفيكا – من قبل لجنة تحكيم مكون من 40 صحفيا يعملون بالصحف الإيطالية والدولية الرئيسية.

وسجل المهاجم الشاب 20 هدفا العام الماضي بقيمص بنفيكا وتوج بدوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده الأول (إفي)

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