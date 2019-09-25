“جوبترول”: بنزين 92 لا يتطلب مواصفة جديدة

عمان- الغد- قالت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول)، اليوم الثلاثاء، إنّ إعلانها قرب طرح منتج بنزين برقم اُكتان 92 لاقى ردود فعل مختلفة تراوحت بين المُرحب والمعارض بشدة وصلت درجة التشنج بحجة أن جوبترول تطرح منتجاً بدون تسعيرة وبدون مواصفة معتمدة وبدون موافقة الجهات المعنية.

وأكدت الشركة أن “المنتج الذي تنوى شركة جوبترول طرحه لا يخالف القاعدة الفنية الأردنية المعتمدة لمادة بنزين اُكتان “90” والتي تشترط في هذا المنتج أن لا يقل رقم الاُكتان له عن “90” وبالتأكيد فإن بنزين برقم اُكتان “92” يلبي هذا المتطلب حيث أن طرح منتج بأقل من اشتراطات المواصفة يعتبر مخالفاً وغير جائز أو مقبول، في حين أن طرح منتج بأعلى من اشتراطات المواصفة يعتبر شيئاً حميداً ولا اعتراض عليه”.

وتابعت في بيان “أما بخصوص التسعير فإن جوبترول كانت واضحة بأنه طالما كان هذا المنتج ضمن ما تتطلبه مواصفات بنزين اُكتان “90” وهذا لا يشكل مخالفة ولا يتطلب وضع تسعيرة خاصة له”.

وقالت: “أما عن موضوع التنافسية فإن سوق الاستيراد مفتوح للجميع وليس هناك أي قيود أو موانع من أن تقوم أي شركة تسويقية باستيراد هذه المادة وتوفيرها لمن يطلبها”.

وقالت شركة جوبترول: ” ان طرح منتج اُكتان 92 في السوق المحلية يأتي في ظل سعي الشركة وتنفيذا لاستراتيجيتها في تطوير وتحديث المنتجات، خاصة ان هذا المنتج يلبي متطلبات بنزين اُكتان 90، الأمر الذي يقدم للمستهلك منتج جديد كفؤ يتَعَدّى ويزيد عن المواصفة القياسية الأردنية.

وشددت الشركة على أنها تسعى كونها الذراع التسويقيّ لشركة مصفاة البترول الأردنية إلى تطوير المنتجات وتحديثها بشكل مستمر حتى يتم توفير كافة البدائل أمام المستهلك المحلي وأن “جوبترول” سعت وتابعت لتوفير مادة البنزين اُكتان 92 وسوف تتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.