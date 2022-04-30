“جوجل” تحظر مليون تطبيق على متجرها في 2021

إبراهيم المبيضين



عمان- أعلنت شركة “جوجل” العالمية، التي تدير نظام تشغيل الهواتف الذكية الأكثر انتشارا حول العالم “الأندرويد” أنها حظرت العام الماضي أكثر من المليون تطبيق على متجرها الإلكتروني “الجوجل بلاي”.

وقالت الشركة العالمية، في أرقام نشرتها مؤخرا: “إنه من خلال عمليات المراجعة المحسنة – اليدوية والآلية – التي تقوم عليها الشركة في إدارة متجرها الإلكتروني للهواتف الذكية فقد حظرت أكثر من مليون تطبيق ينتهك السياسة من النشر على متجر” الجوجل بلاي” في العام 2021.

وأكدت الشركة أنها قامت إلى جانب الإجراء السابق بحظر 190 ألف حساب مطور بسبب السلوك الضار.

ويأتي ذلك ليؤكد أن العالم الرقمي غير آمن على الإطلاق، وأن عمليات الإساءة والقرصنة والسلوكيات الضارة بالمستخدمين مستمرة على الدوام مع انتشار استخدام الإنترنت والهواتف، وهي ستشكل خطرا كبيرا إن لم تواجه حيث أصبحت الهواتف الذكية الجهاز الأساسي لملايين المستخدمين، وتعد مركز بطاقات الائتمان والمعرفات والحسابات المصرفية والمزيد – حيث أصبح الحفاظ على كل شيء آمنًا ومغلقًا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

واكتشفت “جوجل” وحظرت خلال السنوات القليلة الماضية آلاف التطبيقات منها تطبيقات خطيرة يمكنها السيطرة على معلوماتك الشخصية والبنكية وحتى الصور والملفات المخزنة في الهاتف وحتى تشفير وإغلاق الهاتف.

وقبل أسابيع قليلة حظرت شركة “جوجل” العالمية عشرات التطبيقات من متجرها للهواتف الذكية “جوجل بلاي” لأنها تحتوي على برامج تجسس تجمع بيانات المستخدمين سرا، حيث تم اكتشاف هذه التطبيقات من قبل الباحثين: الباحث في جامعة كالغاري، جويل ريردون، وسيرج إيغلمان، والباحث في المعهد الدولي لعلوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، وقاما بإبلاغ “جوجل” ببرنامج التجسس، لتطلق الشركة العالمية تحقيقًا أدى إلى الحظر الذي تم في 25 آذار (مارس) الماضي.

وأكدت ” جوجل” مؤخرا أنها تواصل التركيز على خصوصية الهاتف المتنقل وأمانه، سواء من خلال تحديث Android 13 القادم أو على متجر” الجوجل بلاي” ، حيث يتم تنزيل ملايين التطبيقات يوميًا.

ولفتت جوجل الانتباه أيضًا إلى عملها على هواتف Pixel التي تنتجها، بما في ذلك تقنية Security Core الموجودة في مجموعة شرائح Tensor الخاصة بها، ومركز الأمان الذي تم تقديمه في Android 12.