جودة: تتويجي ببرونزية غرب آسيا لألعاب القوى حافز لمزيد من الإنجازات

مصطفى بالو



عمان- عبر لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى عبود جودة، عن رضاه بتتويجه بالميدالية البرونزية في مسابقة المشي، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات المقامة حاليا في قطر، وتنتهي مساء يوم غد.

وحقق جودة الميدالية البرونزية في مسابقة 10000م/مشي بزمن قدره 50.54.86 د، في المسابقة التي شهدت تنافسا وندية بين المشاركين من مختلف الدول العربية.

وقال عبود جودة في تصريج لـ”الغد” من قطر:”شاركت بعد عودتي إلى المضمار منذ شهر تقريبا، بعد الإصابة التي تعرضت إليها بالأوتار وأبعدتني عن الملاعب لمدة شهرين تقريبا، وحرصت في فترة تأهيلي بالمحافظة قدر الإمكان على جاهزيتي البدنية، من خلال تدريبات السباحة والتحمل، وبعدها تدريبات بإشراف مدربي عماد الغفري، والتي تركزت على التحمل واختبارات السرعة، واجتهدت على نفسي وعيني على تحقيق إنجاز جديد لـ”القوى” والرياضة الأردنية، والحمد لله وفقت في تحقيق طموحي، والذي أعتبره بمثابة العودة القوية والقادم أفضل بإذن الله”.

وتابع: “أهدي الإنجاز للوطن والرياضة الأردنية ولأسرة ألعاب القوى، وإلى والدي البطل السابق في مسابقة المشي خالد جودة، ومنحني هذا الإنجاز حافزا قويا، وارتفاع مؤشر طموحاتي في الاستحقاقات العربية والقارية والدولية المقبلة.

وأضاف:”صحيح أنني خطفت الميدالية الذهبية في مسابقة المشي في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عمان 2019، وكنت وقتها ضمن فئة الناشئين، ولكن العودة بإنجاز قاري بعد الإصابة، يدفعني إلى الاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة، تحضيرا للمشاركات المقبلة، وسأطارد حلمي بكل ما أتيت من قوة للوصول إلى الأولمبياد”.

من جانبه، علق المدرب القدير عماد الغفري والمرافق لـ”جودة” في قطر، على إنجاز “ابنه”، قائلا:”أهنئ الرياضة الأردنية بهذا الإنجاز الذي نعتبره فاتحة خير وحافز لبقية اللاعبين واللاعبات في مختلف المسابقات في البطولة القارية، وأثمن اجتهاد عبود جودة، الذي تجاوز ابتعاده عن المضمار بسبب الإصابة، والتي حرمته من المشاركة في بطولة آسيا التي أقيمت في اليابان آذار (مارس) الماضي، وما يتميز به جودة تكنيكه وسرعته المناسبة لهذا السباق، حيث ركزنا على رفع الحمل في التدريبات البدنية والتحمل، وكان عند حسن الظن بالوقوف على منصة التتويج بعلم الوطن”.

وفي السياق ذاته، لم يحالف الحظ لاعبة منتخب السيدات يارا الخطيب في مسابقة 100م/حواجز، فيما حلت البطلة رنا بكار بالمركز الرابع في مسابقة دفع الجلة وحقق مسافة 11.04م، فيما ظهر في مسابقات اليوم الثاني –أمس- التي استمرت حتى ساعة متأخرة، كل من: مصعب المومني في دفع الجلة ورمي القرص، عواد الشرفات في مسابقة 800م، ورضا سليمانف الإطاحة بالمطرقة، ويارا الخطيب في مسابقة الوثب الطويل، وهبة حمود في مسابقة 800م.