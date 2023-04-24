جودة يطمح بتكرار الإنجاز الذهبي.. والغفري واثق بقدراته

مصطفى بالو



عمان – يتطلع لاعب المنتخب الوطني وألعاب القوى عبود جودة، إلى تكرار إنجازه في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عمان 2018، في رياضة المشي، التي عشقها وهو ابن 16 ربيعا منذ 2017، ماضيا على خطى والده خالد جودة لاعب المنتخب المنتخب في هذه المسابقة، حيث يشارك جودة المنتخب الوطني للرجال والسيدات، المشارك في البطولة القارية التي ستقام في قطر خلال الفترة 26-29 أيار (مايو) المقبل.

ويقول الواعد جودة في رده على استفسارات “الغد” : “حرمتني الإصابة من المشاركة في بطولة آسيا التي أقيمت باليابان في آذار(مارس) الماضي، والتي تم تشخيصها بالتهاب في الأوتار، وخضعت لعلاج تأهيلي غيبني عن “المضمار” الذي أعشق، لكنني اجتهدت في التأهيل والعلاج الطبيعي، في الوقت الذي ابقيت على تدريبات السباحة، والتدريبات الثابتة للتحمل، وعدت بعد اكتمال شفائي منذ شهر إلى تدريبات المضمار بإشراف مدربي القدير عماد الغفري، ومؤشر مستواي في ارتفاع والحمدلله تجهزت للمنافسة القارية”.

وعن حكايته مع رياضة المشي التي عشقها وعشقته بإنجازاته وأرقامه، اجاب جودة “تعود حكايتي مع رياضة المشي وأنا ابن 16 ربيعا، حين كنت أرافق والدي البطل المعروف خالد جودة في هذه الرياضة، إلى المضمار في تدريباته المتواصلة، ولفت انتباه المدرب القدير عماد الغفري، الذي وجهني إلى رياضة المشي، واتدرب منذ ذلك الحين تحت إشرافه، ويعود له الفضل بعد الله، في صقل موهبتي في رياضة المشي، وتعليمي تكتيك هذه المسابقة الصعبة نوعا ما، وانطلقت على يده للانجاز لنادي عمان والمنتخب الوطني لألعاب القوى والرياضة الأردنية”.

وتابع عبود: “قبل تعرضي للإصابة، خضت غمار منافسات البطولة المفتوحة التي نظمتها اللجنة المؤقتة لاختيار عناصر المنتخب الوطني، وخطفت ذهبية سباق 10 كم /مشي، وحطمت الرقم الأردني المسجل بإسم معين طه منذ عام 1991، وقدره 47.40 د، وسجلت زمنا وقدره 45.40 ث، ومنه وقع الاختيار علي من قبل اللجنة الفنية إلى تسميتي للمشاركة في البطولة القارية للمشي باليابان، والتي كنت اتوق إلى منافسة ابطال المسابقة القاريين، وتحقيقق إنجاز جديد لـ”أم الألعاب”، لكن الإصابة حرمتني من الركض وراء الطموح القاري وقدر الله وماشاء فعل”.

وعن طموحه في بطولة غرب آسيا التي ستقام في قطر بعد أيام، قال جودة :” اتطلع إلى تكرار إنجازي في ذات البطولة التي أقيمت في عمان 2019، حين توجت بالميدالية الذهبية في هذا السباق، ولم تنل الإصابة التي تعرضت لها مؤخرا من عزيمتي، وأطمح للعودة القوية من باب الإنجاز في قطر، وأشكر “مؤقتة القوى” ومدربي عماد الغفري على هذه الثقة، التي تعني لي الكثير وسأبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظنهم، في الوقت الذي أشكر عائلتي ووالدي خالد جودة على الدعم المعنوي والمادي الذي يقدمه لي لتحقيفق طموحاتي الرياضية”

على صعيد متصل، رد مدرب المنتخب الوطني ونادي عمان عماد الغفري: ” أثق بقدرات “ابني” عبود جودة، الذي رعيت موهبته منذ الصغر على المضمار في رياضة المشي، وانطلق من إبرز ما يتمز به لاستعاد ألق والانجاز لألعاب القوى والرياضة الأردنية، حيث الصبر والعزيمة والتحدي، قاوم الإصابة بالتأهيل وتدريبات السباحة والتحمل، وأظهر مستوى لافتا، فضلا عن تميزه بتكنيك وتكتيك هذا السباق، وأتمنى أن يحالفه الوفيق، ليعودة بإنجاز جديد من قطر”.

يذكر أن “مؤقتة القوى” سمت وفدها إلى بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات، برئاسة رئيس اللجنة المؤقتة د. وليد رحاحلة، ويرافقه رائدة بدر إدارية للسيدات، وخضر رحال إداري للرجال، والمدربان: عماد أحمد، مصطفى العفيف، إلى جانب اللاعبات: رنا بكار، يارا الخطيب، رضا محمد سلمان، ومريم القيمري، واللاعبون: عواد الشرفات، بلال ذياب، عبود جوده ومصعب المومني.