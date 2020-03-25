جودين يعود إلى بلاده بعد انتهاء الحجر الصحي

روما – عاد الأوروجوائي دييجو جودين مدافع إنتر ميلان إلى بلاده بعد انتهاء الحجر الصحي لمدة 15 يوما الذي خضع له بمدينة ميلانو، حسبما أعلن النادي الإيطالي صاحب المركز الثالث في الكالتشو.

بالمثل، عاد كل من البلجيكي روميلو لوكالكو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والنيجيري فيكتور موسيز والإنجليزي آشلي يونج والسلوفيني سمير هندانوفيتش والدنماركي كريستيان إريكسن إلى بلدانهم، مع توقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من الشهر الجاري على خلفية حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا.

وخضع المدافع المخضرم لحجر صحي لمدة 15 يوما أسوة بزملاءه، بعد تأكد إصابة دانييلي روجاني لاعب يوفنتوس في 11 آذار / مارس ، وكان الإنتر قد واجه قبلها بأربعة أيام اليوفي.

ولم يعلن حتى الآن عن إصابة أي من لاعبي الـ(نيراتزوري).

وفضل لاعبون آخرون من الإنتر مثل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والإسباني بورخا باليرو، البقاء في ميلانو حتى بعد الحجر، وفقا لما أكده النادي.

ويمكن للاعبين إذا أرادوا ذلك العودة لدولهم، خاصة مع توقف المسابقة والتدريبات جراء وباء كورونا الذين أودى بحياة ستة آلاف و800 شخصا وأصاب 69 ألف آخرين في إيطاليا. – (إفي)